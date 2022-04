PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Inter – Milan: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. We wtorek poznamy pierwszego finalistę Coppa Italia w obecnym sezonie. Sprawa awansu rozstrzygnie się między dwoma mediolańskimi klubami, które w rewanżowym meczu 1/2 finału zmierzą się na San Siro.

Inter – Milan, typy i przewidywania

Dla obu drużyn wtorkowy pojedynek ma bardzo duże znaczenie. Zadecyduje nie tylko o tym, która z tych drużyn zagra w finale i będzie miała szansę na zdobycie Pucharu Włoch, ale da również psychologiczną przewagę zwycięzcom w decydującej fazie sezonu i walce o mistrzostwo Włoch. We wtorkowy wieczór spodziewamy się zaciętego spotkania, a z uwagi na bezbramkowy remis w pierwszym meczu, przede wszystkim uważnej gry w defensywie. Nie sądzimy, abyśmy obejrzeli w tej konfrontacji wiele bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Inter – Milan, ostatnie wyniki

Oba zespoły w obecnym sezonie są bezpośrednimi rywalami w walce o mistrzostw Włoch. Aktualnie w ligowej tabeli prowadzą Rossoneri, ale mają tylko jeden punkt przewagi nad Interem, który ma również do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja o mistrzowski tytuł, w której uczestniczy również Napoli, toczyć się będzie do samego końca obecnego sezonu.

W ostatnich tygodniach lepszą formę prezentowali Nerazzurri, którzy wygrali ostatnie trzy ligowe spotkania z rzędu. Drużyna Simone Inzaghiego zdobywała pełną pulę w meczach przeciwko Juventusowi (1:0 na wyjeździe), Hellasowi Werona (2:0 u siebie) i Spezii (3:1 na wyjeździe). W tym czasie Milan zapisał na swoje konto tylko pięć punktów – 0:0 z Bologną (u siebie), 0:0 z Torino (na wyjeździe), 2:0 z Genoą (u siebie).

Inter ostatniej porażki doznał 20 lutego, kiedy u siebie niespodziewanie musiał uznać wyższość Sassuolo (0:2). Milan jest z kolei niepokonany od 17 stycznia, kiedy zwycięstwo na San Siro odniosła Spezia (2:1). Na uwagę zasługuje również seria siedmiu meczów z rzędu, w których drużyna Stefano Piolego nie straciła choćby jednego gola. Serię tę Rossoneri zapoczątkowali w pierwszym półfinałowym pojedynku, który rozegrany został 1 marca i zakończył się bezbramkowym remisem.

Inter – Milan, prawdopodobieństwo wygranej

Inter – Milan, historia

Dla obu zespołów będzie to już trzecia konfrontacja w tym sezonie. Pierwszym półfinałowy pojedynek, który odbył się 1 marca zakończył się bezbramkowym remisem, dlatego też sprawa awansu do finału pozostaje zupełnie otwarta.

Obie jedenastki mają również za sobą już dwa ligowe spotkania. Listopadowy mecz z Milanem w roli gospodarzy zakończył się remisem 1:1. Nerazzurri prowadzili w tym meczu po bramce Hakana Calhanoglu z rzutu karnego w 11. minucie, ale już sześć minut później piłka wylądowała w ich bramce po samobójczym trafieniu Stefana de Vrija.

Druga ligowa konfrontacja miała miejsce 5 lutego i tym razem zakończyła się pomyślnie dla Milanu, który wygrał 2:1. Rossoneri odwrócili w tym meczu losy rywalizacji, bowiem to Inter prowadził od 38. minuty po golu Ivana Perisica. W ostatnim kwadransie o trzech punktach dla Milanu przesądził Olivier Giroud, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Inter – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w rewanżowym meczu dają podopiecznym Simone Inzaghiego. Kursy na wygraną Interu wynoszą obecnie nieco ponad 2.00. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie STS, który oferuje również zakład bez ryzyka o wartości 100 zł. Jak go odebrać? Wystarczy, że podczas rejestracji podczas STS kod promocyjny GOAL.

Inter – Milan, przewidywane składy

Szkoleniowiec Interu Simone Inzaghi nie ma większych zmartwień, jeżeli chodzi o sytuację zdrowotną w zespole. W ostatnim meczu ze Spezią boisko przedwcześnie opuścił Alessandro Bastoni, ale obrońca powinien być do dyspozycji sztabu szkoleniowego na wtorkowe spotkanie.

Absencji nie zabraknie w zespole Milanu. Simone Pioli nie będzie mógł skorzystać z usług takich piłkarzy jak Zlatan Ibrahimović, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Davide Calabria i Alessandro Florenzi.

Inter: Handanović – De Vrij, Skriniar, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozović, Calhanoglu, Perisić – Martinez, Dzeko

Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer – Messias, Kessie, Leao – Giroud

Inter – Milan, transmisja meczu

Prawami do transmisji meczów Pucharu Włoch w obecnym sezonie dysponuje stacja Polsat. Wtorkowe derby Mediolanu, które rozpoczną się o godzinie 21:00, obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1 PPV.

