Inter Mediolan – US Lecce: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2024)

Inter Mediolan – US Lecce: przewidywania

Przed nami ostatni sobotni mecz Serie A. W drugiej kolejce ligi włoskiej do Mediolanu na starcie z Interem przyjedzie US Lecce. Będzie to starcie dwóch pomocników reprezentacji Polski, z jednej strony Piotr Zieliński, który ma szansę na debiut w nowych barwach, które zmienił tego lata, a z drugiej Filip Marchwiński, który pierwszy mecz we Włoszech ma już za sobą, ale nadal czeka na szasnę od pierwszej minuty w Serie A. Czy tym razem ją dostanie? Trudno powiedzieć, ale z pewnością chociażby z tego powodu warto śledzić ten mecz. Bo choć faworyt jest jeden i to zdecydowany, to goście być może spróbują napsuć krwi. Mój typ na ten mecz: powyżej 2,5 gola w meczu.

Inter Mediolan – US Lecce: ostatnie wyniki

W pierwszym meczu tego sezonu zespól Interu Mediolan dość sensacyjnie podzielił się punktami z Genoą. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Z kolei US Lecce przegrało boleśnie, bo aż 0:4 z Atalantą Bergamo. Nie ma więc co ukrywać, nawet patrząc na formę w tym sezonie, to gospodarze są faworytem. Zresztą abstrahując od wszystkiego, to zespół z San Siro ma po prostu zdecydowanie bardziej jakościową kadrę. Tak więc trudno przypuszczać, że ten mecz może być dla nich jakąś trudnością.

Inter Mediolan – US Lecce: historia

W poprzednim sezonie obie te ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie i dwa razy lepszy okazywał się Inter. Najpierw wygrali oni 2:0 na własnym stadionie, a w rewanżu pokonali Lecce aż 4:0. Z kolei w jeszcze poprzednich rozgrywkach wyniki kształtowały się podobnie, było 2:1 oraz 2:0 dla mediolańczyków. Ostatni punkt Lecce w starciu z Interem to styczeń 2020 roku i wynik 1:1 na własnym stadionie. Zaś szukając ostatniego zwycięstwa sobotnich gości trzeba cofnąć się aż do 2004 roku. Wówczas wygrali oni 2:1.

Inter Mediolan – US Lecce: przewidywane składy

Inter Mediolan – US Lecce: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera w Polsce, czyli STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Kurs na zwycięstwo Interu jest bardzo niski o oscyluje w granicach 1.20. Z kolei remis to już 6.00 a nawet 6.60. Zwycięstwo gości stawiamy po kursie w wysokości aż 13.5.

Inter Mediolan – US Lecce: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1 już w sobotę 24 sierpnia 2024 roku od godziny 20:45. Ponadto dostępu do meczu zapewni strona ElevenSports.pl oraz usługa STS TV. Aby skorzystać z tej opcji transmisji zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i postawić dowolny zakład w przeciągu 24 godzin za minimum 2 zł.

