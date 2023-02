Pressfocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Inter Mediolan – Udinese: typy i kursy na mecz Serie A. Po pełnym negatywnych emocji, za to ubogim w bramki meczu z Sampdorią Inter Mediolan wraca do rywalizacji w Serie A. Rywal już raz w tym sezonie z nim wygrał, czy uda się ten sukces powtórzyć na San Siro?

Inter Mediolan – Udinese, typy i przewidywania

Zarówno kibice, jak i sztab szkoleniowy Interu Mediolan woleliby zapewne zapomnieć o feralnym spotkaniu z Sampdorią, w którym nie udało się zanotować zwycięstwa. Sytuacja w tabeli jest dla Nerazzurrich wciąż dość komfortowa, choć marzenia o dogonieniu Napoli należy wsadzić między bajki. Strata wynosi już 15 punktów, a Błękitni nie wyglądają, jakby mieli w najbliższym czasie zacząć seryjnie przegrywać. Wicemistrzostwo Włoch w tym sezonie powinno w pełni zadowolić Inter, który po trudnym początku rozgrywek podniósł się i notuje naprawdę dobre rezultaty.

Udinese mimo tylko jednego zwycięstwa w pięciu poprzednich meczach wciąż utrzymuje się w górnej połowie tabeli Serie A. Zebry osiągają wyniki powyżej oczekiwań, choć na dobrą sprawę od dwóch miesięcy muszą radzić sobie bez kontuzjowanego Gerarda Deulofeu, który był najlepszym strzelcem w ubiegłej kampanii. Hiszpana z powodzeniem zastępuje Beto. Portugalczyk ma na koncie siedem trafień i to na nim opiera się gra ofensywna Udinese. Wizyta na San Siro będzie poważnym sprawdzianem realnej formy drużyny prowadzonej przez Andrę Sottila. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Inter Mediolan – Udinese, ostatnie wyniki

Bilans Interu jest dość korzystny, choć drużynie regularnie przytrafiają się wpadki. Za takowe należy postrzegać porażkę u siebie z Empoli 0:1, czy bezbramkowy remis z Sampdorią. Poza tym udało się wygrać z Cremonese, Atalantą i co najważniejsze z AC Milanem.

Udinese, dla przeciwwagi udało się na przestrzeni ostatnich tygodni wygrać tylko z Sampdorią. Oprócz tego zespół zremisował z Sassuolo i Hellas Veroną, a także zanotował porażki z Bologną i Torino. Zmartwieniem jest przede wszystkim liczba traconych goli. To aspekt, nad którym sztab szkoleniowy powinien popracować.

Inter Mediolan – Udinese, sytuacja kadrowa

Wciąż niezdolny do gry jest Gerard Deulofeu, ale to jedyna absencja, na jaką narzekać może trener Sottil. Dolegliwości zgłaszał ostatnio również Adam Massina, dlatego jego występ również stoi pod znakiem zapytania.

Po stronie gospodarzy w sobotę na pewno nie zobaczymy kontuzjowanych Joaquina Correi i Dalberta. Obaj zawodnicy nie wystąpili w ostatnich meczach.

Inter Mediolan – Udinese, historia

W tym sezonie Udinese w szczycie formy wygrywało niemal z każdym zespołem w Serie A i jego ofiarą padł również Inter. W Udine Zebry zaprezentowały pozazdroszczenia godną skuteczność i zwyciężyły nad zespołem z Mediolanu 3:1. Wcześniej Inter zwyciężył w trzech kolejnych meczach z Udinese. Czy zatem zwycięstwo Zebr z tego sezonu należy traktować jako odstępstwo od normy i przypadek?

Inter Mediolan – Udinese, kursy bukmacherskie

Mimo potknięć na własnym stadionie w ostatnich meczach to Inter typowany jest do roli wyraźnego faworyta w meczu z Udinese. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to w przybliżeniu 1.54, podczas gdy typ na Udinese Calcio to aż 6.00. Mniej więcej pomiędzy tymi wartościami plasuje się kurs na remis – ok. 4.50. Zanim zdecydujecie się, gdzie postawić na ten mecz, sprawdźcie ofertę bukmachera STS. Ma on dla nowych użytkowników atrakcyjny bonus powitalny. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Inter Mediolan – Udinese, kto wygra

Inter Mediolan – Udinese, przewidywane składy

Inter Mediolan – Udinese, transmisja

Jeśli szukacie transmisji spotkania Interu Mediolan z Udinese Calcio, znajdziecie ją na antenie Eleven Sports 1. Początek tej rywalizacji zaplanowano na sobotę 18 lutego o godzinie 20:45.

