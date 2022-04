Inter – Hellas: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Inter – Hellas to drugi sobotni mecz w ramach 32. kolejki Serie A. Drużyna z Mediolanu przystąpi do tej potyczki w roli faworyta po cennej wiktorii nad Juventusem w Derby d’Italia. Tymczasem team z Werony ma nadzieję na drugą z rzędu wygraną po pokonaniu Genoi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Hellas Werona 1.37 5.25 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2022 14:32 .

Inter Mediolan – Hellas Werona, typy na mecz i przewidywania

W ostatnich 22 starciach między obiema ekipami Inter Mediolan wygrał 18 razy, cztery boje zakończyły się remisem. Tymczasem w 11 ostatnich potyczkach w roli gospodarza Nerazzurri zaliczylili 10 wygranych bojów z Hellas Werona i jeden remis. Myślimy, że warty rozważenia w kontekście starcia Serie A na Stadio Giuseppe Meazza jest zakład poniżej 2,5 gola. Dla mediolańczyków to arcyważne spotkanie. Spodziewamy się zatem skromnej wiktorii teamu Simone Inzaghiego. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki.

Inter Mediolan – Hellas Werona, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni brakiem Lautaro Martineza w sobotnim boju. Można się spodziewać, że zastąpi go Joaquin Correa. Tymczasem w zespole z Werony nie będą mogli wystąpić: Antonin Barak, Panagiotis Restos i Paweł Dawidowicz.

Inter Mediolan – Hellas Werona, ostatnie wyniki

Inter Mediolan przystąpi do sobotniej batalii, będąc od siedmiu meczów bez porażki. W tym czasie Czarno-niebiescy zaliczyli trzy zwycięstwa i cztery remisy. Tydzień temu ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza pokonała Juventus (1:0).

Zobacz także: tabela Serie A

Hellas Werona to z kolei zespół, będący od dwóch starć bez przegranej. W tym czasie Gialloblu zremisowali z Empoli (1:1) i pokonali Genoę (1:0). Na wyjazdach w trzech ostatnich potyczkach werończycy za każdym razem dzielili się punktami.

Inter Mediolan – Hellas Werona, historia

W każdym z trzech ostatnich bojów między oboma zespołami zawsze górą był Inter. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Nerazzurri pokonali Hellas Werona 3:1.

Inter Mediolan – Hellas Werona, kursy

Kurs na zwycięstwo Żółto-niebieskich w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 8,40.

Inter Mediolan – Hellas Werona, przewidywane składy

Inter: Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Dzeko

Hellas: Montipo – Ceccherini, Guenter, Casale, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone.

Inter Mediolan – Hellas Werona, transmisja meczu

Mecz Inter – Hellas będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 18:00.

