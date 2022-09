Inter Mediolan – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – Bayern Monachium to prawdopodobnie najciekawiej zapowiadający się środowy mecz w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ósma aktualnie ekipa w tabeli Serie A zmierzy się z trzecią drużyną w Bundeslidze. Emocje gwarantowane. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów, gr. C Inter Mediolan Bayern Monachium 3.90 4.20 1.86 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 10:36 .

Inter Mediolan – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Inter Mediolan zdobył dwie lub więcej bramek w ostatnich 13 z 15 meczów. W międzyczasie Nerazzurri zanotowali nawet passę sześciu kolejnych zwycięstw. Ponadto zaliczyli siedem wygranych bojów w 10 ostatnich meczach u siebie. Strzelili w nich dwa lub więcej goli.

Bayern Monachium to natomiast ekipa, która w ostatnich 25 spotkaniach przegrała tylko trzy razy. Jest niezwykle nieposkromiona. Bawarczycy wyróżniają się niezwykłą łatwością w zdobywaniu bramek, co sprawia, że niemiecką ekipę zawsze trzeba wymieniać w roli faworyta do wygrania Champions League.

Biorąc pod uwagę nasz obserwacje, to spodziewamy się meczu z dużą ilością goli. Przypuszczamy, że na obiekcie w Mediolanie padną co najmniej trzy bramki. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Inter Mediolan – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Inter Mediolan w tym sezonie na ligowym podwórku jest bezkompromisowy. Zaliczył w pięciu meczach trzy zwycięstwa i dwie porażki. W trakcie minionego weekendu Czarno-niebiescy schodzili z placu gry na tarczy po derbach z Milanem (2:3).

W roli gospodarza w ostatnim spotkaniu w Lidze Mistrzów mediolańczycy przegrali natomiast z Liverpoolem (0:2). Ogólnie w poprzedniej edycji elitarnych rozgrywek w czterech potyczkach u siebie Inter wygrał dwa razy i dwukrotnie przegrał. Zwycięstwa zaliczył w bojach z Sheriffem (3:1) i Szachtarem Donieck (2:0).

Bayern Monachium to z kolei team, który w tej kampanii nie zaznał jeszcze smaku porażki. Bawarczycy, licząc także starcie o Superpuchar Niemiec, zanotowali pięć zwycięstw i dwa remisy. W Bundeslidze jednak zaliczyli w dwóch ostatnich kolejkach dwa podziały punktów.

Na wyjeździe monachijczycy w Lidze Mistrzów ostatnio byli zmuszeni uznać wyższość Villarreal (0:1). Wcześniej z kolei zremisowali z FC Salzburg (1:1). W poprzednim sezonie elitarnych rozgrywek Bayern wygrał jednak w każdym wyjazdowym spotkaniu w fazie grupowej Ligi Mistrzów, pozostawiając w pokonanym polu: FC Barcelonę (3:0), Benfikę Lizbona (4:0) i Dynamo Kijów (2:1).

Inter Mediolan – Bayern Monachium, historia

Obie ekipy po raz ostatni rywalizowały ze sobą w 2017 roku w ramach towarzyskiego turnieju ICC. Górą był wówczas Inter Mediolan (2:0). Rok wcześniej w tych samych rozgrywkach lepszy okazał się Bayern (3:1). W europejskich pucharach oba zespoły rywalizowały ze sobą po raz ostatni w pierwszym kwartale 2011 roku. Wówczas na Stadio Giuseppe Meazza górą był Bayern, wygrywając 1:0 po Mario Gomez. Z kolei w Monachium leszy był Inter, który wygrał 3:2.

Inter Mediolan – Bayern Monachium, kursy bukmacherów

Inter Mediolan – Bayern Monachium, transmisja meczu

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter – Bayern transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 3 PPV. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00 i można je też śledzić na platformie Polsat Box Go lub Canal+ online.

