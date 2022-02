Inter Mediolan – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – AC Milan to zdecydowanie najciekawszy mecz w ramach 24. kolejki Serie A. Nerazzurri przystąpią do potyczki, chcąc kontynuować zwycięską passę. Podopieczni Stefano Pioliego mają z kolei nadzieję na powrót na zwycięski szlak po szlagierze z Juventusem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Inter Mediolan Serie A

05/02/2022

18:00

Stadio Giuseppe Meazza



AC Milan

Inter Mediolan – AC Milan, typy i przewidywania

Wytypowanie zwycięzcy w derbach nigdy nie należy do łatwych zadań. Niemniej w tym przypadku wszystko wskazuje na to, że górą będą podopieczni Simone Inzaghiego. Nominalni gospodarze sobotniej batalii wygrali sześć razy, jeden mecz zremisowali i jeden przegrali, biorąc pod uwagę osiem ostatnich potyczek między oboma zespołami. Ogólnie w tej kampanii w 22 rozegranych spotkaniach ligowych Inter wygrał 16 razy, pięć razy zremisował i zaledwie raz przegrał. Nasz typ: wygrana Interu.

Inter Mediolan – AC Milan, ostatnie wyniki

Inter Mediolan przed przerwą w rozgrywkach w pokonanym polu pozostawił Venezię (2:1). Ogólnie aktualni mistrzowie Serie A pozostają bez porażki od ośmiu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatnim zespołem, który znalazł panaceum na Nerazzurrich, był Real Madryt, wygrywając 2:0.

W roli gospodarza Czarno-niebiescy nie przegrali od 14 meczów. W tym czasie Inter wygrał dwanaście razy i tylko dwa spotkania zremisował.

AC Milan to natomiast zespół, który ostatnio zremisował z Juventusem (0:0). Wcześniej natomiast Rossoneri zaliczyli porażkę ze Spezią (1:2). Tym samym ekipie Stefano Pioliego marzy się, aby ukoronować sobotni wieczór zwycięstwem na przełamanie.

Czerwono-czarni mają świetny bilans spotkań na wyjeździe w ostatnim czasie. W pięciu ostatnich bojach wygrali cztery razy. Z kolei w jednym starciu zremisowali.

Inter Mediolan – AC Milan, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w listopadzie minionego roku. Miał wówczas miejsce rezultat 1:1. Z kolei w lutym minionego roku Inter pokonał Milan 3:0.

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Simone Inzaghiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,82. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Inter – Milan transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

