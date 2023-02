fot. PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan - AC Milan

Inter Mediolan – AC Milan to mecz, który elektryzuje kibiców calcio. Na zakończenie niedzielnego grania w ramach 21. kolejki Serie A odbędą się Derby della Madonnina. Faworytem tej potyczki są aktualni wicemistrzowie Włoch. Rossoneri mają jednak nadzieję, że przerwę fatalną passę trzech z rzędu porażek, licząc wszystkie rozgrywki. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan AC Milan 2.00 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 21:27 .

Inter Mediolan – AC Milan, typy i przewidywania

Drużyna Simone Inzaghiego musi dać z siebie wszystko, jeśli chce jeszcze dogonić SSC Napoli w walce o mistrzostwo. Inter Mediolan bez wątpienia jest pełen energii do tego, aby nawiązać walkę. Jednocześnie liczą po cichu na potknięcia swoich rywali.

Rossoneri to z kolei ekipa, która ostatnio ma poważne kłopoty. Milan jest w dołku, będąc już od sześciu meczu bez wygranej. Fakty są takie, że od października minionego roku mediolańczycy zaliczyli tylko jedno ligowe zwycięstwo w roli gościa, co nie może napawać optymizmem tifosi mistrzów Serie A.

Nerazzurri wygrali osiem z ostatnich dziesięciu meczów, a także wygrali dziewięć z ostatnich dziesięciu spotkań u siebie. W ostatnim bezpośrednim boju z Czerwono-czarnymi piłkarze Interu wygrali w Superpucharze Włoch (3:0). Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się wiktorii Czarno-niebieskich. Zalecamy jednak, aby skupić na typie związanym z tym, że w meczu padnie kilka goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Inter Mediolan – AC Milan, ostatnie wyniki

Lautaro Martinez i spółka do niedzielnej potyczki przystąpią po wygranym w środku tygodniu spotkaniu nad Atalantą (1:0). Jednocześnie Inter wywalczył awans do półfinału Pucharu Włoch. To była druga z rzędu wygrana Nerazzurrich po zwycięstwie nad Cremonese (2:1).

W roli w lidze włoskiej ostatnie spotkanie nie zakończyło się po myśli Interu. Zespół Simone Inzaghiego uległ u siebie Empoli (0:1). Tym samym dobiegła końca passa pięciu z rzędu wygranych meczów Czarno-niebieskich.

Rossoneri są natomiast w kryzysie. Trudno tak naprawdę wyjaśnić, co się stało z Milanem w 2023 roku. Drużyna Stefano Pioliego zaliczyła już trzy rzędu porażki. Ogólnie po świątecznej przerwie Milan cieszył się ze zwycięstwa tylko raz, gdy w Serie A pokonał Salernitanę (2:1).

W swoim ostatnim wyjazdowym występie Milan otrzymał lekcje skuteczności od Lazio. Rzymianie pewnie pokonali mediolańczyków (4:0). Tym samym na obiekcie rywala Rossoneri wygrali po raz ostatni 4 stycznia.

Inter Mediolan – AC Milan, historia

Derby Mediolan odbędą się w niedzielę wieczorem już po raz drugi w tym roku, ale po raz pierwszy na Stadio Giuseppe Meazza. 18 stycznia obie ekipy grały ze sobą w spotkaniu o Superpuchar Włoch. Wówczas Inter nie pozostwił Milanowi złudzeń, który team z Mediolanu jest lepszy, wygrywając 3:0.

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Stefano Pioliego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Inter Mediolan – AC Milan, przewidywane składy

Ekipa Simone Inzaghiego podejdzie do potyczki bez żadnych osłabień kadrowych. Gorzej wygląda sytuacja z Czerwono-czarnymi. Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać z usług między innymi Mike’a Maignana, Fikayo Tomoriego, Alessandro Florenziego, czy Zlatan Ibrahimović.

Inter: Onana – Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, Dimarco, Lautaro Martinez, Lukaku

Milan: Tatarusanu – Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez, Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Giroud, Leao.

Inter Mediolan – AC Milan, kto wygra

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja meczu

Mecz Inter – Milan będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

