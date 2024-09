Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów: typy i kursy na mecz Betclic 2. Ligi. Obie ekipy są w czołówce ligowej tabeli, co oznacza wielkie emocje. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Suche Stawy już w najbliższą niedzielę, 22 września o godzinie 12:00.

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, typy i przewidywania

Hutnik Kraków podejmie na własnym stadionie Resovię Rzeszów w bardzo ciekawym meczu 10. kolejki Betclic 2. Ligi. Wydaje się, że to spotkanie powinno nam przynieść sporo emocji, ponieważ obie ekipy znajdują się w czołówce ligowej tabeli.

Drużyna z Małopolski dotychczas uzbierała 16 punktów i przed tą serią gier zajmuje 7. miejsce w stawce. Natomiast ekipa z województwa podkarpackiego prezentuje się jeszcze lepiej – uzbierała 19 oczek, dzięki czemu plasuje się na 3. lokacie.

Resovia Rzeszów chce jak najszybciej wrócić na drugi poziom rozgrywkowy. Uważam, że drużyna Pasów ma większe szanse na triumf w niedzielnym meczu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 12:00. Mój typ: wygrana Resovii Rzeszów.

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, ostatnie wyniki

Hutnik Kraków ostatnio wygrał na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała (1:0), a wcześniej zremisował u siebie z Olimpią Grudziądz (1:1). Resovia Rzeszów w tym samym czasie zaliczyła dwie wygrane – pokonała na własnym stadionie KKS Kalisz (2:0) oraz zwyciężyła w delegacji nad ŁKS II Łódź (1:0).

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, historia

Analizując statystykę bezpośrednich starć można wywnioskować, że Resovia ma patent na Hutnik. W całej historii wspomniane zespoły mierzyły się ze sobą cztery razy i w każdym spotkaniu triumfowała ekipa z Rzeszowa. W niedzielę krakowska drużyna powalczy więc o premierowe zwycięstwo.

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmachera Betclic nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Hutnika Kraków wynosi około 2.55, a typ na zwycięstwo Resovii Rzeszów to mniej więcej 2.50. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.35. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku u tego bukmachera.

Hutnik Kraków Remis Resovia 2.55 3.35 2.50 2.55 3.35 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2024 16:09 .

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, kto wygra?

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 10. kolejki Betclic 2. Ligi możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu – na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zawody skomentują Jan Sławiński i Adam Burek.

Przypomnijmy, że mecze tych rozgrywek można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Początek rywalizacji na Stadionie Suche Stawy już w najbliższą niedzielę, 22 września. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu między Hutnikiem Kraków a Resovią Rzeszów wybrzmi o godzinie 12:00.

