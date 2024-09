Holandia – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2024)

Holandia - Niemcy: typy i kursy na mecz 2. kolejki Ligi Narodów. "Oranje" w nadchodzącym spotkaniu podejmą zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (10 września) o godzinie 20:45.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Holandia Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2024 11:01 .

Holandia – Niemcy, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór dojdzie do niezwykle ciekawego spotkania w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Narodów. A w nim reprezentacja Holandii przed własną publicznością podejmie Niemcy. Obie drużyny podejdą do tej rywalizacji, bowiem w swoich inauguracyjnych meczach zaprezentowały popis gry ofensywnej, pakując rywalom po pięć goli. Nadchodzące starcie zatem zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie triumf trafi do rąk podopiecznych Juliana Nagelsmanna. Mój typ: wygrana Niemiec

Holandia – Niemcy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii w swoim pierwszym starciu w tegorocznej edycji Ligi Narodów pokonała Bośnię i Hercegowinę (5:2). Poprzednie cztery starcia “Oranje” miały miejsce podczas EURO 2024. A w nich drużyna Ronalda Koemana odniosła dwa zwycięstwa (3:0 z Rumunią i 2:1 z Turcją), a także poniosła dwie porażki (2:3 z Austrią i 1:2 z Anglią).

Niemcy również w 1. kolejce odnieśli okazałe zwycięstwo. Gospodarze poprzednich Mistrzostw Europy wysoko pokonali Węgrów (5:0). W poprzednich czterech meczach, które miały miejsce właśnie na EURO 2024, podopieczni Juliana Nagelsmanna odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Węgrami i 2:0 z Danią), zaliczyli jeden remis (1:1 ze Szwajcarią) i ponieśli jedną porażkę (1:2 z Hiszpanią).

Holandia – Niemcy, historia

Ostatnie starcie między tymi zespołami miało miejsce w marcu tego roku. Wówczas Niemcy pokonali Holandię rezultatem 2:1. W poprzednich czterech meczach naszych zachodnich sąsiadów z “Oranje” drużyny zaliczyły po jednej wygranej, a także padły dwa remisy.

Holandia – Niemcy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niezwykle wyrównanie obstawiają wtorkowe starcie. Jeśli rozważasz typ na wygraną Holandii, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.50 – 2.62. W przypadku zwycięstwa Niemiec wynoszą one od 2.55 do 2.62.

Holandia – Niemcy, kto wygra?

Holandia – Niemcy, przewidywane składy

Zarówno Ronald Koeman oraz Julian Nagelsmann mogą we wtorek posłać do boju swoje najmocniejsze jedenastki. W ofensywie holenderskiej prawdopodobnie zobaczymy Joshuę Zirkzee, natomiast u Niemców Niclasa Fullkruga. Niezwykle interesująco również zapowiada się rywalizacja wielkich perełek – Xaviego Simonsa oraz Jamala Musiali.

Holandia – Niemcy, transmisja meczu

Spotkanie Holandii z Niemcami będzie możesz obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport. Początek rywalizacji już we wtorek, 10 września, o godzinie 20:45.

