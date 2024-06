Holandia – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2024)

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia – Islandia: typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że podopieczni Ronalda Koemana będą zdecydowanym faworytem starcia z Islandią. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę meczów towarzyskich oraz ostatnie wyniki silniejszych drużyn z teoretycznie słabszymi trzeba pamiętać, że niespodzianka może wisieć w powietrzu. Moim zdaniem w każdej połowie zobaczymy bramkę, dlatego proponuje Wam typ na przedział goli w każdej połowie. Mój typ: przedział goli w każdej połowie 1-3.

Holandia – Islandia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii kilka dni temu nie miała problemów, aby wysoko pokonać (4:0) Kanadę w pierwszym sparingu przez Euro 2024. Oranje, choć w pierwszej połowie byli bardzo nieskuteczni, tak w drugiej strzelali jak na zawołanie, demonstrując swoją siłę na tle słabszego rywala. Na poprzednim zgrupowaniu w marcu również wynikiem (4:0) wygrali towarzysko ze Szkocją. Natomiast potyczka z zespołem na zbliżonym poziomie, czyli kadrą Niemiec zakończył się porażką (1:2).

Islandia nie wywalczyła awansu na Mistrzostwa Europy 2024, przegrywając marcowe baraże. Choć podopiecznym Age Hareide udało się awansować do finału, wygrywając w półfinale (4:1) z Izraelem, to w finale musieli uznać wyższość Ukrainy, przegrywając (1:2). Zaskoczeniem mógł być wynik meczu z Anglią, który miał miejsce kilka dni temu. Reprezentacja Islandii wygrała (1:0) z jednym z faworytów do zwycięstwa w najbliższym turnieju.

Holandia – Islandia: historia

Ostatni raz Holandia rywalizowała z Islandią w 2015 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2016. Mecz na Johan Cruijf Arena sensacyjnie zakończył się zwycięstwem (1:0) gości. Co więcej, Islandczycy wygrali również drugi mecz w grupie, pokonując Oranje (2:0) przed własną publicznością. Bilans bezpośrednich starć obu drużyn w XXI w. to dwa zwycięstwa Islandii oraz dwa triumfy naszych grupowych rywali z Euro 2024.

Holandia – Islandia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem spotkania będzie reprezentacja Holandii, co odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo obu drużyn. Współczynnik na triumf Oranje wynosi ok. 1.20, zaś na zwycięstwo Islandczyków aż 14.0. Z naszym kodem bonusowym do bukmachera Superbet możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Holandia – Islandia: przewidywane składy

Holandia: Verbruggen – Van de Ven, Blind, de Ligt, Geertruida – Gravenberch, Wijnaldum, Schouten – Depay, Brobbey, Frimpong

Islandia: Valdimarsson – Bjarkason, Gretarsson, Ingason, Finnsson – Traustason, Gudmundsson, Haraldsson – Thorsteinsson, Gudjohnsen, Anderson

Holandia – Islandia: transmisja meczu

Mecz towarzyski pomiędzy reprezentacją Holandii a Islandii zostanie rozegrany w poniedziałek (10 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie przeprowadzona na kanale Polsat Sport 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

