Holandia – Grecja: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2023)

Początek spotkania w czwartek 7 września 2023 roku o godzinie 20:45. Transmisja meczu Holandia - Grecja będzie dostępna na kanale Polsat Sport News.

IMAGO / ANP Na zdjęciu: Ronald Koeman, reprezentacja Holandii

Holandia Grecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2023 23:41 .

Holandia – Grecja: zapowiedź

Przed nami pierwsze mecze reprezentacji narodowych podczas przerwy na kadrę. W czwartek 7 września Holandia na własnym terenie zmierzy się z Grecją. Faworyt tego starcia nawet dla przeciętnego kibica jest tylko jeden i nie inaczej jest w przypadku typów bukmacherów. “Pomarańczowi” muszą poradzić sobie ze słabnącą przez ostatnie lata reprezentacją Grecji, jeśli chcą spokojnie zakwalifikować się na zbliżające się Euro. Nasz typ na to spotkanie: Holandia wygra.

Ostatnie wyniki spotkań Holandii z Grecją

Po dwóch meczach eliminacyjnych reprezentacja Holandii ma na swoim koncie tylko trzy punkty. Podopieczni Rolanda Koemana przegrali wysoko, bo aż 0:4 z Francją. Z kolei trzy punkty udało się zainkasować skromny – jak na klasę rywala – zwycięstwem 3:0 z Gibraltarem. Tym samym “Oranje” zajmują czwarte miejsce w grupie B.

Z drugiej strony Grecja po trzech rozegranych spotkaniach zebrała sześć oczek. Piłkarze z Hellady wygrali 2:1 z Irlandią oraz podobnie, jak ich czwartkowi rywale pokonali Gibraltar 3:0. Jedyną dotychczasową porażką zakończyło się starcie z Francją. Grecy ulegli na wyjeździe 1:0.

Holandia – Grecja: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest stosunkowo krótka. Reprezentacje te spotykały się ze sobą w nowoczesnej historii tylko osiem razy. Ostatni raz w 2016 roku. Wtedy padł wynik 1:2 dla Grecji, ale na ogół to Holendrzy wychodzi z tej potyczki częściej zwycięsko. W sumie na korzyść “Pomarańczowych” kończyło się pięć spotkań. Co ciekawe w ostatnich kilkudziesięciu latach tylko raz padł remis. Było to w czasie eliminacji do EURO ’88.

Holandia – Grecja: typy bukmacherów

Według bukmacherów faworyt tego starcia jest dość zdecydowany. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 7.00 Remis wyceniany jest mniej więcej na 4.50. Z kolei grając na zwycięstwo Holendrów stawiamy po kursie około 1.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystując kod promocyjny Superbet GOAL można odebrać bonusy o łącznej wartości nawet 3755 zł.

Holandia – Grecja: kto wygra?

Holandia – Grecja: przewidywane składy

Holandia (Przewidywany skład) 4-3-3 Grecja (Przewidywany skład) 4-3-3 Holandia (Przewidywany skład) 4-3-3 Grecja (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Ronald Koeman Gustavo Poyet Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen

2 Micky van de Ven

3 Matthijs de Ligt

7 Steven Berghuis

8 Tijjani Reijnders

14 Stefan de Vrij

15 Marten De Roon

16 Quilindschy Hartman

17 Joey Veerman

19 Wouter Weghorst

20 Teun Koopmeiners

23 Andries Noppert

24 Ian Maatsen

25 Daley Blind Andreas Bouchalakis 5

Giannis Papanikolaou 8

Vangelis Pavlidis 9

Dimitrios Pelkas 10

Alexandros Paschalakis 12

Georgios Athanasiadis 13

Fotis Ioannidis 14

Lazaros Rota 15

Anastasios Chatzigiovanis 16

Dimitrios Limnios 18

Dimitris Giannoulis 22

Giannis Konstantelias 24

Giorgos Tzavellas 25

Transmisja meczu: Holandia Grecja

Początek spotkania w czwartek 7 września 2023 roku o godzinie 20:45. Transmisja meczu Holandia - Grecja będzie dostępna na kanale Polsat Sport News.

