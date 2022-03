PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hoffenheim – Bayern: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Po efektownym zwycięstwie w Lidze Mistrzów podopieczni Juliana Nagelsmanna wracają na ligowe boiska, gdzie będą starali się zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Tym razem czeka ich wizyta w Sinsheim.

Hoffenheim – Bayern, typy i przewidywania

Bayern w ostatnich tygodniach zaliczył na ligowych boiskach kilka potknięć, a jego postawa była mocno krytykowana w niemieckich mediach. Do sobotniego spotkania z Hoffenheim podopieczni Juliana Nagelsmanna przystąpią jednak podbudowani efektownym zwycięstwem 7:1 w Lidze Mistrzów, które niewątpliwie poprawiło nastroje panujące w drużynie z Monachium.

W sobotnie popołudnie Bayern będzie chciał potwierdzić, że wygrana ta nie była przypadkowa i wraca na właściwy tor. Zdeterminowany do poprawienia swojego dorobku bramkowego będzie także Robert Lewandowski, który również błysnął w Lidze Mistrzów, ale ostatnich występów w Bundeslidze nie mógł zaliczyć do udanych. Jeżeli Bayern zagra na podobnym poziomie jak przeciwko Red Bullowi Salzburg to nie będzie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa. I właśnie takiego scenariusza się spodziewamy. Nasz typ: wygrana Bayernu

Hoffenheim – Bayern, ostatnie wyniki

Sobotnie spotkanie 26. kolejki Bundesligi to jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków tej serii spotkań. Nie tylko z uwagi na drużynę Bayernu Monachium, ale również świetną formę prezentowaną przez Hoffenheim w ostatnich tygodniach. Prowadzone przez Sebastiana Hoenessa Hoffenheim może się pochwalić serią czterech wygranych z rzędu – 2:0 z Arminią, 2:1 z Wolfsburgiem, 2:1 ze Stuttgartem i 1:0 z Koeln. Dzięki tej serii drużyna z Sinsheim awansowała na czwartem miejsce w tabeli i jest poważnym kandydatem do walki o występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

W sobotę jedenastkę Hoffenheim czeka jednak znacznie trudniejsze zadanie od tych, z którym mierzyła się w ostatnich kolejkach. Na PreZero Arena zawita Bayern, który we wtorek w efektownym stylu awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Juliana Nagelsmanna przed własną publicznością rozgromili 7:1 Red Bull Salzburg, potwierdzając tym samym swoje ogromne możliwości.

Po wywalczeniu awansu do ćwierćfinału, teraz priorytetem Bayernu będzie poprawienie wyników w lidze i zrobienie kolejnych kroków w kierunku tytułu. Obecnie bawarska drużyna ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią, ale trzeba pamiętać, że ta ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Bayern w ostatnich tygodniach nie uniknął potknięć na ligowych boiskach i na kolejne takie niewątpliwie liczą w Hoffenheim.

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Hoffenheim – Bayern, historia

Sobotnie spotkanie będzie 28. pojedynkiem obu drużyn na boiskach Bundesligi. Bilans dotychczasowych konfrontacji jest bardzo korzystny dla Bayernu, który odniósł 18 zwycięstw. Hoffenheim sposób na pokonanie giganta z Monachium znalazło tylko cztery razy. Gospodarze najbliższego meczu muszą przede wszystkim obawiać się Roberta Lewandowskiego, który w dotychczasowych konfrontacjach w barwach Bayernu strzelił im już 10 bramek.

W pierwszym spotkaniu w tym sezonie Bayern bez problemów wygrał u siebie 4:0, a na listę strzelców wpisywali się Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric-Maxim Choupo-Moting i Kingsley Coman.

Hoffenheim – Bayern, kursy bukmacherskie

Hoffenheim – Bayern, przewidywane składy

Szkoleniowiec Bayernu Julian Nagelsmann nadal musi radzić sobie bez trzech zawodników. Względy zdrowotne eliminują z gry Alphonso Daviesa, Leona Goretzkę i Corentina Tolisso.

Gospodarze również zagrają w niepełnym składzie. Na liście nieobecnych znajdują się Asslani, Bicakcic, Hubner, Nordtveit, Richards, Rudy i Skov.

Hoffenheim: Baumann – Posch, Grillitsch, Vogt – Kaderabek, Samassekou, Geiger, Raum – Baumgartner – Rutter, Kramaric

Bayern: Neuer – Pavard, Suele, Hernandez – Kimmich, Musiala – Gnabry, Mueller, Sane, Coman – Lewandowski

Hoffenheim – Bayern, transmisja meczu

