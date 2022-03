PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Hoffenheim – Bayern: transmisja za darmo. Pojedynek w Sinsheim to najciekawiej zapowiadające się starcie w ramach 26. kolejki Bundesligi. Spotkania co prawda nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, ale transmisja będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Także za darmo. Wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp.

PreZero Arena 1. Bundesliga Hoffenheim Bayern Monachium 4.90 4.90 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 10:49 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium, choć w ostatnich tygodniach nie uniknął potknięć w ligowych spotkaniach, nadal pewnie prowadzi w tabeli Bundesligi. Nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, która rozegrała jeden mecz mniej, ma dziewięć punktów przewagi. W sobotę Bawarczycy będą chcieli tę przewagę jeszcze powiększyć, a także potwierdzić świetną formę zaprezentowaną w wysoko wygranym 7:1 rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Red Bull Salzburg.

Bayern czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem jej wyjazdowym rywalem będzie drużyna Hoffenheim, która może się pochwalić czterema wygranymi z rzędu. Dzięki tej serii awansowała na czwarte miejsce w tabeli i jest jednym z kandydatów do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie Bayern wygrał przed własną publicznością pewnie 4:0. Czy w sobotę możemy spodziewać się podobnego rozstrzygnięcia? Sprawdź typy na mecz Hoffenheim – Bayern.

Hoffenheim – Bayern, transmisja na żywo w TV

Fani Bundesligi doskonale już wiedzą, że transmisje z meczów w sezonie 2021/22 nie są dostępne w tradycyjnej telewizji. Prawami do transmisji dysponuje platforma streamingowa Viaplay, do której miesięczny dostęp kosztuje 34 zł. Poniżej przedstawiamy jednak inny sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Dostęp do transmisji meczów Bundesligi mają klienci STS zakłady bukmacherskie. Na stronie największego polskiego bukmachera obejrzymy również mecz Hoffenheim – Bayern. Aby mieć dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL W ciągu 24 godzin przed transmisją zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki lub kursu)

Hoffenheim – Bayern, transmisja online

Są dwa sposoby na obejrzenie tego meczu online. Pierwszym jest wykupienie dostępu do platformy streamingowej Viaplay, która posiada prawa do transmisji meczów Bundesligi. Z kolei drugim skorzystanie z oferty STS pozwalającej na darmowy dostęp do transmisji. Szczegóły zamieściliśmy powyżej.

40 zł za każdego gola Bayernu od Superbet

Atrakcyjną promocję na sobotnie spotkanie Bundesligi przygotował bukmacher Superbet, który jest gotowy wypłacić 40 złotych bonusu za każdego gola strzelonego w tym meczu przez Bayern. Co to oznacza? Jeżeli goście z Monachium strzelą trzy gole, będzie można odebrać bonus w wysokości 120 zł. Aby skorzystać z promocji trzeba jednak spełnić pewne warunki. Przedstawiamy je poniżej.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL do 12 marca godz. 15:30. Dokonaj pierwszego depozytu. Swój pierwszy zakład postaw na mecz Hoffenheim – Bayern. Minimalna stawka kuponu musi wynosić 50 zł, natomiast minimalny kurs 1.60. Bonus o wartości 40 zł za każdego gola zdobytego przez Bayern zostanie przyznany bez względu na to czy kupon okaże się wygrany.

Aby wypłacić uzyskane środki bonusowe trzeba wcześniej dokonać obrotu nimi. Szczegóły tej oferty oraz regulamin można znaleźć na stronie Superbet

Hoffenheim – Bayern, kursy bukmacherskie

Hoffenheim świetnie spisywało się w ostatnich tygodniach, ale według bukmacherów to za mało, aby zagrozić Bayernowi. To właśnie Bawarczycy uznawani są za faworyta do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu.

Hoffenheim Bayern Monachium 4.90 4.90 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 10:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin