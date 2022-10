Hoffenheim – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Hoffenheim – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. Zwycięstwami nad Freiburgiem i Augsburgiem Julian Nagelsmann zyskał sobie trochę czasu, jednak wciąż jego pozycja nie jest zbyt silna. Do umocnienia jej potrzebuje kolejnych zwycięstw, właśnie z takimi rywalami jak Hoffenheim.

Hoffenheim – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Prawdopodobnie mało kto spodziewał się, że po słabym sezonie 2021/22 Hoffenheim tak udanie wejdzie w rozgrywki Bundesligi 2022/23. Wieśniacy prezentują stabilną i dodrą formę, a po 10 kolejkach zajmują wysokie, czwarte miejsce. Zespół przegrał tylko trzy mecze, a ostatnie wysokie zwycięstwa nad Schalke – odpowiednio w lidze i pucharze Niemiec ukazały jego potencjał ofensywny. W drużynie próżno szukać gwiazd. Siłą Hoffenheim jest gra kolektywna, w której mało który zawodnik wybija się mocno na pierwszy plan kosztem kolegów z drużyny.

Piłkarze Bayernu Monachium powoli myślami krążą już wokół spotkania w Lidze Mistrzów przeciwko FC Barcelonie. Wcześniej muszą uporać się jednak z Hoffenheim, które należy do czołówki tabeli Bundesligi. O tym, że nie należy lekceważyć żadnego rywala, przekonali się już w poprzednich meczach. Wydaje się jednak, że kryzys został zażegnany, a piłkarze ofensywni wreszcie znaleźli wspólny język. Efekt? Bawarczycy ze wszystkich zespołów z TOP 5 lig europejskich strzelają w tym sezonie najwięcej goli. Łącznie w tym sezonie strzelili oni już 58 bramek we wszystkich rozgrywkach. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Hoffenheim – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Mimo wysokiej pozycji w tabeli Bundesligi bilans ostatnich meczów Hoffenheim wygląda dość miernie. Poprzednie dwa starcia z Schalke wygrali co prawda wysoko, jednak wcześniej przegrali na własnym stadionie z Werderem Brema 1:2. Słabo wyglądała natomiast ich ofensywa na tle Herthy Berlin i Freiburga.

Co innego Bayern. Po serii remisów w Bundeslidze Bawarczycy wrzucili wyższy bieg i na poprzednie pięć spotkań wygrali cztery. Punkty zgubili jedynie w starciu z Borussią Dortmund, kiedy to rywale w jednej z ostatnich akcji meczu doprowadzili do wyrównania. Niezwykle okazale prezentuje się ofensywa Bayernu. Napastnicy Die Roten strzelają mnóstwo goli.

Hoffenheim – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do tego meczu poważnie osłabione. Trener Hoffenheim nie będzie mógł skorzystać z aż sześciu kontuzjowanych zawodników. Są to: Bebou, Bicakic, Hubner, Kramaric, Vogt i Asllani. Najgorszą wiadomością jest brak Chorwackiego napastnika, który zawsze był gwarantem bramek.

Julian Nagelsmann do Hoffenheim nie zabierze kontuzjowanych: Hernandeza, Neuera, Sane i Sarra. Doświadczonego bramkarza w ostatnich trzech meczach zastępował Sven Ulreich i wygląda na to, że zajmie miejsce między słupkami również w rywalizacji z Wieśniakami.

Hoffenheinm – Bayern Monachium, historia

W ubiegłym sezonie Hoffenheim udało się na własnym stadionie urwać punkty Bayernowi. Po stosunkowo wyrównanym meczu padł remis 1:1, który zdecydowanie bardziej cieszył gospodarzy. W Monachium jednak Wieśniacy ulegli Bawarczykom gładko, aż 0:4. Ogółem biorąc, z ostatnich dziesięciu pojedynków Hoffenheim tylko dwukrotnie wychodził górą. Pozostałe osiem to jeden remis i siedem zwycięstw Die Roten.

Hoffenheim – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Dużo większe szanse w tym spotkaniu daje się gościom. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi ok. 1.52, przy linii rzędu nawet 5.85 na Hoffenheim. Niemal równie wysoko wyceniany jest remis – na ok. 5.20. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Hoffenheim – Bayern Monachium, przewidywane składy

Hoffenheim: Baumann – Kabak, Akpoguma, N’Soki – Promel, Geiger, Skov, Baumgartner, Angelino – Rutter, Dabour

Bayern: Ulreich – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Mane – Choupo-Moting

Hoffenheim – Bayern Monachium, transmisja

Starcie Hoffenheim z Bayernem Monachium obejrzycie na antenie Viaplay. Dostępne będzie również w Internecie na stronach bukmacherów Betclic, Fortuna, PZBuk i STS.

