Hellas Verona – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2024)

Hellas Verona – Juventus: przewidywania

Przed nami ostatni mecz 2. kolejki Serie A. Na zakończenie tej serii gier w Veronie zmierzą się ze sobą zespoły lokalnego Hellasu oraz Juventusu Turyn. Gospodarze na inaugurację sezonu dość zaskakująco pokonali SSC Napoli 3:0 i mogą z dużymi nadziejami podchodzić do starcia ze Starą Damą, która także w pierwszym meczu nowych rozgrywek pewnie poradziła sobie, ale z Como. Niemniej to właśnie zespół Thiago Motty jest murowanym faworytem tej rywalizacji. A patrząc na kursy, które bukmacherzy wystawili na ich zwycięstwo, to mówiąc kolokwialnie – żal nie skorzystać. Mój typ na to spotkanie: Juventus wygra mecz.

Hellas Verona – Juventus: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Na inaugurację sezonu obie te drużyny odniosły zwycięstwa po trzy do zera. Gospodarze rozbili na własnym terenie dużo mocniejszy zespół SSC Napoli, zaś goście – również u siebie – ekipę beniaminka ligi, czyli Como. Z kolei w Pucharze Włoch ekipa gospodarzy poniedziałkowego starcia nie dała sobie z Ceseną – ulegli oni 1:2 i odpadli z rozgrywek. Swojego meczu nie rozegrał Juventus.

Hellas Verona – Juventus: historia

W poprzednim sezonie obie te drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W pierwszym meczu lepszy okazał się zespół Juventusu, który wygrał na własnym terenie 1:0. W rewanżu w mieście Romeo i Julii było już jednak inaczej, bowiem padł remis 2:2. Ogólnie jednak patrząc na historię spotkań tych zespołów, to lepiej radziła sobie Stara Dama. Ostatnie zwycięstwo Hellasu Verona to rok 2021, a właściwie to październik i wynik 2:1.

Hellas Verona – Juventus: kto wygra?

Hellas Verona – Juventus: przewidywany skład

Hellas Verona – Juventus: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Kursy na zwycięstwo są dość jednoznaczne. Grając na trzy punkty Hellasu Verona postawimy za około 4.90, zaś na zwycięstwo Starej Damy możemy liczyć na kursy od około 1.72 do 1.80. Remis to z kolei 3.60 lub 3.70.

Hellas Verona – Juventus: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Eleven Sports oraz na stronie ElevenSport.pl. Początek rywalizacji w poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:45.

