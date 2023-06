Hamburger SV - VFB Stuttgart: typy i kursy na mecz barażowy o awans do Bundesligi. Gospodarze spróbują dokonać cudu po wstydliwym pierwszym meczu.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Stuttgartu

Hamburger SV – VFB Stuttgart, typy i przewidywania

Wydawać się może, że Stuttgart nie jest w stanie wypuścić trzech goli zaliczki przed rewanżowym meczem barażowym o Bundesligę. Hamburger to silny klub. Naszym zdaniem nie będzie jednak w stanie odwrócić losów dwumeczu.

Hamburger SV – VFB Stuttgart, sytuacja kadrowa

Gospodarzom nie pomogą kontuzjowani: Laszlo Benes, Noah Katterbach, Tom Mickel oraz Andras Nemeth. Zawieszony jest zaś Anssi Suhonen. Ekipa gości będzie zaś radziła sobie bez dwóch graczy. Urazy leczą Fabian Bredlow i Thomas Kastanaras.

Hamburger SV – VFB Stuttgart, ostatnie wyniki

Ostatni mecz był dla Hamburga bolesną odmianą po ostatnich kolejkach sezonu zasadniczego. Klub ten mógł się pochwalić serią trzech wygranych meczów z rzędu. Tymczasem w pierwszym barażu poległ aż 0:3.

Stuttgart do barażu przystępował po trzech spotkaniach bez porażki. Serię tę udało się przedłużyć do czterech meczów. VFB zwyciężyło bowiem aż 3:0 w potyczce rozegranej na własnym boisku,

Hamburger SV – VFB Stuttgart, historia

Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn, przebiegał mniej więcej tak, jak poprzednie. Padły bowiem aż trzy bramki. Inne bezpośrednie starcia, też obfitowały w gole. W 2020 roku obaczyliśmy aż pięć trafień w jednym spotkaniu.

Hamburger SV – VFB Stuttgart, kursy bukmacherów

Hamburger SV – VFB Stuttgart, przewidywane składy

Hamburger SV – VFB Stuttgart, kto wygra mecz?

Hamburger SV – VFB Stuttgart, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca. Spotkanie transmitowane w Viaplay, zaplanowano na godzinę 20:45.

