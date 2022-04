Górnik Zabrze – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź. W drugim piątkowym spotkaniu 31. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik Zabrze podejmie przed własną publicznością Radomiaka Radom. Obie drużyny nie prezentują się z najlepszej strony w rundzie wiosennej, choć zabrzanie w ostatni weekend wysoko pokonali Zagłębie Lubin. Zespół z Mazowsza od lutego wygrał tylko raz. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.

Górnik Zabrze – Radomiak, typy i przewidywania

Faworytem spotkania wydaje się Górnik, który nawet jak przegrywa to potrafi stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. Radomiak z kolei wygrał tylko jedno spotkanie na wiosnę i nie przypomina dobrze grającej drużyny z jesieni. W meczach ekipy Jana Urbana pada w ostatnim czasie wiele bramek. Ostatni mecz z udziałem zabrzan, w którym obie drużyny nie strzeliły gola to pojedynek z Cracovią z początku marca. Radomiak, co prawda nie trafił do siatki rywala od dwóch spotkań, ale taka sytuacja rzadko nim się przytrafiała w tym sezonie, dlatego nasz typ to: obie drużyny strzelą – TAK.

Górnik Zabrze – Radomiak, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze w piątkowym spotkaniu będzie musiał poradzić sobie bez pauzującego za cztery żółte karki Krzysztofa Kubicy. Ponadto kontuzjowany jest podstawowy obrońca Adrian Gryszkiewicz, który w tym pojedynku raczej nie wystąpi. W zespole z Radomia kontuzje leczą Damian Jakubik oraz Meik Karwot.

Górnik Zabrze – Radomiak, ostatnie wyniki

W miniony weekend Górnik Zabrze gładko pokonał w wyjazdowym spotkaniu Zagłębie Lubin 4:2. Jednak wcześniej zabrzanie zanotowali trzy porażki z rzędu z Wisłą Kraków, Wisłą Płock oraz Lechią Gdańsk. Piątkowy triumf przerwał ich serię pięciu meczów bez zwycięstwa, z których aż czterokrotnie schodzili z murawy na tarczy. Górnik zajmuje w tabeli bezpieczną dziewiątą lokatę z 40 punktami. Podopiecznym Jana Urban nie grozi spadek, ani też nie walczą o udział w europejskich pucharach.

Radomiak notuje serię dwóch porażek z rzędu z wynikiem 0:1 przeciwko Cracovii oraz Górnikowi Łęczna. Runda wiosenna jest kompletnie nie udana w wykonaniu zespołu z Mazowsza. Na jedenaście spotkań wygrali tylko raz z Lechią Gdańsk 2:0 jeszcze w lutym. Ponadto pięciokrotnie remisowali i tyle samo razy przegrywali. Jednak dzięki bardzo udanej rundzie jesiennej zajmują wysoką siódmą pozycję z dorobkiem 43 punktów.

Górnik Zabrze – Radomiak, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w Ekstraklasie w tym sezonie w Radomiu lepszy był Radomiak, który wygrał z Górnikiem 1:0 po golu Abramowicza. Obie ekipy spotkały się także we wrześniu ubiegłego roku w ramach 1/32 Pucharu Polski. Wtedy w Zabrzu lepsi okazali się gracze ze Śląska, którzy wygrali w pucharowym spotkaniu 2:0 po golach Toshevskiego i Jimeneza, których już w Górniku nie ma.

Górnik Zabrze – Radomiak, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Górnik Zabrze, który nieco lepiej radzi sobie na wiosnę. Kursy na zwycięstwo zabrzan wynoszą około 2,25. Triumf zespołu z Mazowsza jest wyceniany na około 3,40 za każdą postawioną złotówkę.

Górnik Zabrze – Radomiak, przewidywane składy

Górnik: Sandomierski, Wiśniewski, Janicki, Janża, Pawłowski, Manneh, Mvondo, Cholewiak, Podolski, Nowak, Krawczyk

Radomiak: Kochalski, Silva, Rossi, Cichocki, Abramowicz, Luizao, Łukasik, Machado, Radecki, Leandro, Angielski

Górnik Zabrze – Radomiak, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Górnik Zabrze – Radomiak radom transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra.