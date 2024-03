Górnik Zabrze – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2024)

Górnik - Legia: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W Zabrzu zapowiada się jedno z najciekawszych starć 26. kolejki. W przypadku zwycięstwa jednej z drużyn szansę na walkę o miejsce premiowane grą w Europie będzie coraz bardziej realne. Zapraszam do zapowiedzi tego meczu na naszym portalu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Górnik Zabrze Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2024 21:12 .

Górnik – Legia: typy bukmacherskie

Górnik Zabrze od początku roku znajduje się na fali wznoszącej. Zabrzanie są jedną z najlepiej punktujących ekip w rundzie jesiennej, co odzwierciedla ich miejsce w ligowej tabeli. Z kolei Legia wciąż nie potrafi złapać rytmu, przez co przez wielu została już skreślona z roli kandydata do walki o mistrzostwo. Biorąc pod uwagę, że obie drużyny w czterech z pięciu ostatnich meczów zarówno strzelały, jak i traciły bramkę, uważam, że tym razem powinno być tak samo. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.80 Obie drużyny strzelą gola Zagraj

Na mecz Górnik – Legia mamy dla Was typ od naszego eksperta. Jakub Olkiewicz to dziennikarz sportowy oraz współprowadzący programu Tetrycy na naszym kanale Goal.pl na YouTube. Typ Kuby na to spotkanie: Legia wygra. Felietony Jakuba znajdziesz na naszym portalu w każdą środę.

Jakub Superbet 2.05 Legia wygra mecz Zagraj

Górnik – Legia: ostatnie wyniki

Podopieczni Jana Urbana w ostatnich pięciu meczach zdobyli dziesięć z piętnastu możliwych punktów. Na taki wynik złożyły się zwycięstwa z Ruchem Chorzów (2:1), Jagiellonią Białystok (2:1) oraz Koroną Kielce (3:1). Podział punktów nastąpił w bezbramkowym pojedynku z wyżej notowanym Lechem Poznań. Natomiast jedyny smak porażki poczuli w rywalizacji z Widzewem Łódź (1:3), gdzie ulegli rywalom na wyjeździe.

Z kolei Legia Warszawa ostatnio przerwała wstydliwą serię meczów bez zwycięstwa. Podopieczni Kosty Runjaicia zgarnęli komplet oczek w spotkaniu z Piastem Gliwice (3:1). Wcześniej zanotowali trzy remisy z Pogonią Szczecin (1:1), Koroną Kielce (3:3) oraz Puszczą Niepołomice (1:1). Do tego w prestiżowym meczu z Widzewem przegrali 0:1 w Łodzi.

Górnik – Legia: historia

W ostatnich dwóch sezonach Górnik spotkał się z Legią trzykrotnie. W bieżącej kampanii na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie to gospodarze byli górą, wygrywając 2:1. Poprzedni sezon to również przewaga Wojskowych, bowiem podopieczni trenera Runjaicia najpierw zremisowali u siebie 2:2, a następnie wygrali na wyjeździe 1:0.

Górnik – Legia: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem meczu jest Legia. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.05, zaś na triumf Górnika aż 3.70. Z naszym kodem GOAL możesz odebrać u bukmachera Superbet darmowy zakład o wartości 35 zł.

Górnik – Legia: sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Patryk Kun Uraz uda Niepewny Blaz Kramer Złamana ręka Do końca sezonu Pawel Wszolek Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

Górnik – Legia: przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki 55 Szymon Czyz 1 Kacper Tobiasz 3 Steve Kapuadi 4 Marco Burch 11 Qëndrim Zyba 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 26 Filip Rejczyk 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk

Górnik – Legia: transmisja meczu

Mecz Górnik – Legia odbędzie się 1 kwietnia 2024 roku. Początek spotkania na stadionie w Zabrzu o godzinie 20:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Ponadto rywalizację obu drużyn będzie można śledzić w usłudze Canal+ Online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet kosztuje 39 zł/mies. przez pierwsze trzy miesiące. Potem cena wzrośnie do 52 zł/mies.

