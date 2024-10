Górnik Zabrze – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze – Stal Mielec: typy bukmacherskie

W niedzielę piłkarze Górnika Zabrze podejmą na własnym boisku Stal Mielec w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Ekipa Jana Urbana od czasu zwycięstwa nad GKS-em Katowice (3:1) w Śląskim Klasyku poniósł jedną porażkę oraz zanotował remis w lidze. Z kolei od chwili, gdy podkarpacką drużynę przejął Janusz Niedźwiedź, Stal nie zaznała goryczy porażki w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

Mielczanie pod wodzą nowego szkoleniowca zdobyli siedem punktów w trzech meczach, co pozwoliło im na skuteczne wydostanie się ze strefy spadkowej. Świetna forma napawa optymizmem fanów Stali i sprawia, że stają się coraz groźniejszym rywalem. W mojej ocenie, goście mają realną szansę na zdobycie kompletu punktów w Zabrzu. Mój typ: wygrana Stali Mielec.

Górnik Zabrze – Stal Mielec: ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich meczach ligowych Górnik Zabrze odniósł jedno zwycięstwo, ale za to prestiżowe nad GKS-em Katowice. Mimo to, zespół poniósł trzy porażki, a także zremisował z Legią Warszawa (1:1) przy Łazienkowskiej. W poprzedniej serii gier Górnicy ulegli Zagłębiu Lubin (0:1) po straconej bramce w 32. minucie. We wrześniu zespół ze Śląska odpadł z Pucharu Polski po porażce z Radomiakiem Radom.

W Mielcu, po porażce z Lechem Poznań (0:2), zdecydowano się na zmianę na ławce trenerskiej. Kamil Kiereś został zwolniony, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź, który miał za zadanie przywrócić drużynie stabilność. Widać już efekt nowej miotły. Stal pokonała Motor Lublin (1:0), a potem podzieliła się punktami z Cracovią (1:1). W zeszłej kolejce ligowej ograła Lechię Gdańsk (2:1). Mielczanie musieli gonić wynik z beniaminkiem. Trafienia Piotra Wlazły i Łukasza Wolsztyńskiego w 92. minucie sprawiły, że trzy punkty powędrowały na stronę podkarpackiej ekipy.

Górnik Zabrze – Stal Mielec: historia

Obie drużyny regularnie stają naprzeciwko siebie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. W sezonie 2023/24, podczas meczu rozgrywanego w Zabrzu, padł remis (1:1), a decydującego gola na wagę jednego punktu zdobył Wolsztyński w doliczonym czasie gry. Analizując pięć ostatnich bezpośrednich pojedynków, Górnik odniósł dwa zwycięstwa, Stal także dwukrotnie triumfowała, a jedno ze spotkań zakończyło się bez rozstrzygnięcia.

Górnik Zabrze – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Jak pokazują kursy bukmacherskie, faworytem niedzielnego meczu między Górnikiem a Stalą są gospodarze. Jeżeli uważasz, że pełna pula powędruje do zabrzan, to taki kurs oscyluje w granicach 1.82-1.85. Tymczasem triumf mielczan wynosi w przedziale 4.30-4.40. Kurs na remis został wyceniony na mniej więcej 3.65.

Górnik Zabrze – Stal Mielec: przewidywane składy

Jan Urban w niedzielę przeciwko Stali Mielec nie będzie mógł skorzystać z Manu Sancheza, który na początku października doznał kontuzji naderwania mięśnia czworogłowego uda. Janusz Niedźwiedź ma jeszcze większy ból głowy, gdyż z problemami zdrowotnymi borykają się Marco Ehmann, Mateusz Matras i Kamil Pajnowski.

Górnik Zabrze – Stal Mielec: sonda

Górnik Zabrze – Stal Mielec: transmisja meczu

Mecz Górnika Zabrze ze Stalą Mielec który odbędzie się w niedzielę (20 października) o godzinie 14:45, będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie także dostępne w internecie na platformie Canal+ online, do którego abonament można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Cena pakietu, w którym znajduje się również Liga Mistrzów, wynosi 65 zł miesięcznie przy umowie na rok.

