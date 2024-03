Górnik Łęczna – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (03.03.2024)

Górnik Łęczna - Motor Lublin: typy i kursy na mecz w ramach 22. kolejki Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w derbach województwa lubelskiego? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w niedzielę (3 marca) o godzinie 12:40.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Wójcik

Górnik Łęczna Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 16:03 .

Górnik Łęczna – Motor Lublin, typy bukmacherskie

Już w niedzielę odbędą się derby województwa lubelskiego. Górnik Łęczna przed własną publicznością zmierzy się z Motorem Lublin. Obie drużyny w tym sezonie radzą sobie nadspodziewanie dobrze, dlatego zbliżający się mecz zapowiada się na bardzo ciekawy. Ja uważam, że tego dnia będą lepsi goście. Mój typ: wygrana Motoru Lublin

Górnik Łęczna – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna bardzo dobrze wznowił rozgrywki Fortuna 1 Ligi. Piłkarze Pavola Stano zdołali dwukrotnie wygrać (2:0 z GKS-em Tychy i 1:0 z Chrobrym Głogów), a także raz zremisować (0:0 z Miedzią Legnica).

Motor Lublin natomiast nieco gorzej rozpoczął rundę wiosenną. Zawodnicy ze stolicy województwa lubelskiego ponieśli jedną porażkę (0:2 z GKS-em Katowice). Ale pozostałe dwa spotkania padły ich łupem (1:0 z Termalicą Nieciecza i 2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała).

Górnik Łęczna – Motor Lublin, historia

W tym sezonie obie drużyny rywalizowały między sobą w połowie sierpnia. Wówczas lepszy okazał się Górnik Łęczna, który pokonał Motor Lublin 1:0.

Górnik Łęczna – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest Górnik Łęczna. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.26 – 2.39, natomiast na zwycięstwo Motoru Lublin sięgają nawet 3.20.

Górnik Łęczna – Motor Lublin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika 43% remisem 0% wygraną Motoru 57%

remisem

wygraną Motoru

Górnik Łęczna – Motor Lublin, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski – Bednarczyk, De Amo, Klemenz, Cisse – Durmus, Deja – Młyński, Łukasiak, Gąska – Roginić

Motor Lublin: Rosa – Wójcik, Najemski, Kruk, Pałacz – Ceglarz, Lis, Wolski – Król, Śpiewak, Ndiaye

Górnik Łęczna – Motor Lublin, transmisja meczu

Niedzielny mecz 22. kolejki I Ligi pomiędzy Odrą Opole a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 12:40. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport.

