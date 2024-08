PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 15:58 .

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Górnik Zabrze zmierzy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk w spotkaniu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Trójkolorowi, jak i Biało-Zieloni liczyli na lepszy start sezonu, ale sytuacja ekipy prowadzonej przez Szymona Grabowskiego jest zdecydowanie gorsza.

Zespół Jana Urbana ma na swoim koncie 8 punktów, a Budowlani dotychczas zainkasowali tylko 2 oczka. Goście liczą więc na pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity, lecz o to w starciu z faworyzowanymi Żabolami na pewno nie będzie łatwo.

Lechia Gdańsk nie jest w najlepszej formie, dlatego stawiam na triumf gospodarzy. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, czyli 1 września, o godzinie 12:15. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.

Ernest STS 1.85 Zwycięstwo Górnika Przejdź do STS

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Drużyna Jana Urbana będzie musiała radzić sobie bez poważnie kontuzjowanego Szymona Czyża, a także Rafała Janickiego oraz Kryspina Szcześniaka, którzy otrzymali po czerwonej kartce w ostatniej kolejce. W zespole Szymona Grabowskiego najprawdopodobniej zabraknie Bartosza Brylowskiego i Louisa D’Arrigo.

Kontuzje i zawieszenia Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Szymon Czyz Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2025 Rafal Janicki Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu Kryspin Szczesniak Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Kontuzja kolana Połowa września 2024 Louis D’Arrigo Uraz uda Połowa września 2024

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ostatnio przegrał na wyjeździe z Cracovią (2:3), a wcześniej bezbramkowo zremisował u siebie z Rakowem Częstochowa. Lechia Gdańsk w tym czasie poniosła dwie porażki – 1:2 z Rakowem Częstochowa (dom) oraz 1:4 z Puszczą Niepołomice (wyjazd).

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, historia

Co ciekawe, Lechia Gdańsk wypada lepiej od Górnika Zabrze w bezpośredniej rywalizacji. Biało-Zieloni zanotowali bowiem aż trzy wygrane w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko Trójkolorowym. Oprócz tego padły dwa remisy, więc Żabole nie mogą pochwalić się ani jednym zwycięstwem. Ostatnie starcie obu zespołów miało miejsce w lutym 2023 roku i zakończyło się wynikiem 1:1.

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi około 1.85, a typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 4.20. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

W linii obrony Górnika Zabrze najpewniej zobaczymy Manu Sancheza, Josemę, Dominika Szalę i Erika Janżę. Przypomnijmy, że Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z Rafała Janickiego oraz Kryspina Szcześniaka, którzy pauzują za czerwone kartki.

Górnik Zabrze Jan Urban Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Górnik Zabrze Jan Urban 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 10 Lukas Podolski 15 Norbert Wojtuszek 16 Pawel Olkowski 18 Lukas Ambros 23 Filipe Nascimento 30 Nikodem Zielonka 41 Soichiro Kozuki 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 11 Dominik Pila 19 Sergiy Buletsa 23 Milosz Kalahur 29 Bogdan Sarnavskiy 79 Kacper Sezonienko 89 Tomas Bobcek 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Górnika 71% remisem 0% zwycięstwem Lechii 29% 7 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Górnika

remisem

zwycięstwem Lechii

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie między Górnikiem Zabrze a Lechią Gdańsk będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3.

Wszystkie pojedynki w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać także przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online – do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów, której start zbliża się wielkimi krokami.

Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, 1 września. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.