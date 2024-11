Górnik Łęczna – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Damian Warchoł

Górnik – GKS Tychy: typy i przewidywania

W sobotniej rywalizacji w 17. kolejce Betclic 1. Ligi, Górnik Łęczna zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Tychy. Duma Lubelszczyzny w ostatnich pięciu meczach zdobyła sześć punktów. Dwa tygodnie temu podzieliła się punktami z Wisłą Płock (2:2) i przed obecną kolejką plasowała się na 9. miejscu z dorobkiem 25 punktów.

Znacznie trudniejszy okres przeżywają Trójkolorowi, którzy od trzech miesięcy nie zanotowali ligowego zwycięstwa. Trener Artur Skowronek, zatrudniony w sierpniu w miejsce Dariusza Banasika, nadal czeka na swój pierwszy triumf w roli szkoleniowca tyszan. W kontekście zakładów bukmacherskich w ofercie Betclic warto zwrócić uwagę na opcję zakładającą, że w meczu padnie co najmniej trzy bramki. Mój typ: Liczba goli – powyżej 2,5.

Górnik – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Piłkarze Górnika Łęczna mają za sobą trudny okres, notując zaledwie jedno zwycięstwo w ostatnich 11 meczach tego sezonu. W poprzedniej kolejce podopieczni Pavola Stano zremisowali z płocką Wisłą (2:2), a pechowym bohaterem okazał się Dominykas Barauskas, który w końcówce spotkania zanotował samobójcze trafienie. Wcześniej łęcznianie musieli uznać wyższość Bruk-Bet Termaliki Nieciecza (0:2).

GKS Tychy przełamał serię porażek, notując trzy kolejne remisy – z Arką Gdynia (1:1), Wisłą Kraków (0:0) oraz Zniczem Pruszków (1:1). Wcześniej podopieczni Skowronka musieli pogodzić się z czterema z rzędu przegranymi. Z meczów wyjazdowym odnieśli raptem jedną wygraną, pokonując Pogoń w Siedlcach (1:0).

Górnik – GKS Tychy: historia

Górnik Łęczna może pochwalić się lepszym bilansem w ostatnich pięciu bezpośrednich starciach z GKS-em Tychy. Duma Lubelszczyzny triumfowała trzykrotnie, raz górą byli tyszanie, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. W poprzednim sezonie w Łęcznej gospodarze wygrali (2:0), a na listę strzelców wpisali się Kacper Łukasiak i Ilkay Durmus. Obaj jednak opuścili już szeregi Górnika.

Górnik – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Patrząc na aktualną formę zespołów, to faworytem sobotniej rywalizacji w Łęcznej są gospodarze. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka. Jeśli myślisz, że wygra Górnik, to taki rezultat u bukmachera Betclic wynosi mniej więcej 2.16. Z kolei zwycięstwo GKS-u Tychy oscyluje na poziomie 3.05. Jeżeli twierdzisz, że padnie remis, to taki kursy został wyceniony na około 3.45.

Górnik Łęczna Remis GKS Tychy 2.16 3.45 3.05 2.16 3.45 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 17:32 .

Górnik – GKS Tychy: transmisja meczu

Mecz Górnik Łęczna – GKS Tychy odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 3. Starcie będzie też można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. W telewziji publicznej komentarza do tego meczu dostarczą Jan Sławiński i Bartłomiej Kalinkowski.

Ponadto transmisję tego meczu będzie można śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Żeby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

