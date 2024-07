GKS Tychy – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

GKS Tychy – Miedź Legnica: przewidywania

Drugim sobotnim starciem 1. kolejki Betclic 1. ligi będzie starcie dwóch drużyn, które przez wielu wskazywane są w roli faworytów do walki o awans do PKO Ekstraklasy. A już z pewnością jeśli chodzi o grę w barażach. Czeka nas więc starcie GKS-u Tychy oraz Miedzi Legnica. Oba te zespoły mają swoje ambicje, ale w bezpośrednim starciu trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Szczególnie, że latem w obu zespołach było dość spokojnie, choć to chyba legniczanie przeprowadzili bardziej jakościowe transfery. Niemniej mój typ na to spotkanie: remis.

GKS Tychy – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

W czasie letnich przygotowań obie ekipy rozegrały kilka spotkań sparingowych. W nich nieco lepiej prezentowali się gracze z Dolnego Śląska, którzy wygrali cztery z pięciu spotkań towarzyskich. Jedyna porażka przytrafiła się w meczu z Jagiellonią Białystok. Poza tym udało się im pokonać chociażby Zagłębie Sosnowiec oraz Chrobrego Głogów.

Z kolei podopieczni Dariusza Banasika w czasie letnich przygotowań prezentowali się słabiej od najbliższych rywali. Gracze z Tychów pokonali m.in. Bruk-Bet Termalickę Nieciecza 3:2 oraz beniaminka Betclic 2. ligi, czyli Rekord Bielsko-Biała. Porażka przytrafiła się jednak z MFK Karviną, a remis padł w starciu z Hapoelem Beer Szewa.

GKS Tychy – Miedź Legnica: historia

W poprzednim sezonie oba te zespoły mierzyły się ze sobą dwukrotnie. I co ciekawe, również dwa razy padł wynik remisowy. W pierwszym starciu na stadionie w Tychach padł wynik 0:0, zaś w rewanżu było już 2:2. Z kolei w sezonie 2021/22 lepsi okazywali się legniczanie, którzy raz wygrali 3:0, a w drugim starciu 2:0. Ostatnie zwycięstwo tyszan to maj 2021 roku i wynik 3:2.

GKS Tychy – Miedź Legnica: kto wygra?

GKS Tychy – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo zarówno GKS-u Tychy, jak i Miedzi Legnicy są do siebie mocno zbliżone, choć minimalnym faworytem jest ekipa z Legnicy.

GKS Tychy Remis Miedź Legnica 2.55 3.27 2.43 2.55 3.27 2.43 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 09:23 .

GKS Tychy – Miedź Legnica: transmisja meczu

Spotkanie w ramach 1. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy GKS-em Tychy a Miedzią Legnica odbędzie się w niedzielę, 21 lipca, o godzinie 14:45. Mecz będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze Betclic TV, na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport oraz na antenie TVP Polonia i TVP Sport. Aby skorzystać z możliwości oglądania spotkania w usłudze Betclic TV, należy założyć konto u bukmachera oraz wpłacić dowolne środki.

