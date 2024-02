GKS Katowice – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2024)

Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Antoni Kozubal

GKS Katowice – Miedź Legnica: typy bukmacherskie

We wtorek na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach dojdzie do zaległego spotkania z 18. kolejki Fortuna 1. Ligi. GKS Katowice stanie do rywalizacji z Miedzią Legnica. Oba zespoły zajmują miejsce w środku stawki w ligowej tabeli, lecz w korzystniejszej sytuacji jest ekipa gości. Miedzianka w przypadku zwycięstwa może wskoczyć na 4. miejsce, które daje grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Natomiast gospodarze wciąż walczą o zredukowanie straty do czołowej szóstki i włączenie się do walki o rywalizację w barażach. Dodatkową motywacją dla GKS-u Katowice może być fakt, że mecz będzie rozgrywany w dzień obchodów 60-lecia klubu.

Biorąc pod uwagę formę obu drużyn po wznowieniu ligi, ciężko wytypować jednoznacznego faworyta. Jednak moim zdaniem większe szanse w tej rywalizacji powinna mieć drużyna gospodarzy. Miedź na Górny Śląsk przyjedzie osłabiona przez kontuzję Damiana Michalika oraz zawieszenie Mehdi Lehaire i Tarsicio Aguado Arriazu. Mój typ na to spotkanie: GKS Katowice wygra 1. połowę lub cały mecz.

GKS Katowice – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

GKS Katowice w dwóch poprzednich spotkaniach mierzył się z czołówką Fortuna 1. Ligi. Na rozpoczęcie drugiej części sezonu odnieśli zaskakujące zwycięstwo 2:0 z Motorem Lublin. Natomiast w ostatniej kolejce dopiero po bramce w doliczonym czasie gry przegrali 1:2 z Wisłą Płock. Trochę lepiej wygląda dorobek punktowy Miedzi Legnica. Miedzianka w dwóch spotkaniach zdobyła 4 punkty. Na start zremisowali bezbramkowo w Łęcznej z Górnikiem. Z kolei meczu na własnym obiekcie wygrali 2:1 z Polonią Warszawa.

GKS Katowice – Miedź Legnica: historia

Mecz GKS Katowice – Miedź Legnica mogliśmy oglądać w 1. kolejce tego sezonu. Na stadionie w Legnicy górą byli gospodarze, wygrywając skromnie 1:0. W sezonie 2021/2022 obie drużyny również rywalizowały w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Wtedy dwukrotnie lepsza okazała się Miedź, która wygrała 1:0 na własnym stadionie, a następnie 3:2 na wyjeździe.

GKS Katowice – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy minimalnego faworyta upatrują w drużynie GKS-u Katowice. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.45. Natomiast współczynnik na triumf gości oscyluje w granicach 2.80. W przypadku, jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Fortuna, to przy rejestracji możesz wykorzystać nasz kod GOAL. Z naszym kodem promocyjnym możesz liczyć na bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebety o wartości 35 zł.

GKS Katowice – Miedź Legnica: transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Miedź Legnica zostanie rozegrane 26 lutego 2024 roku. Początek meczu o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w systemie PPV za pośrednictwem strony internetowej Polsatboxgo.pl

