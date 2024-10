fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Jastrzębie

GKS Jastrzębie – Olimpia, typy bukmacherskie

GKS Jastrzębie i Olimpia Grudziądz to dwie ekipy, które w tej kampanii na razie skupiają się na grze o ligowy byt. Dzieli je obecnie różnica czterech oczek w tabeli Betclic 2. Ligi. Ślązacy legitymują się dziewięcioma punktami. Z kolei 13 oczek mają piłkarze zespołu dowodzonego przez Grzegorza Nicińskiego. Gospodarze podejdą do rywalizacji, będąc od pięciu spotkań bez wygranej. Z kolei Olimpia ostatnio zaliczyła dwa z rzędu zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki. Przed meczem ciekawe jest z kolei to, że drużyna z Grudziądza przegrała w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań. Można zatem przemyśleć triumf z udziałem jastrzębian. Mój typ: wygrana GKS-u.

GKS Jastrzębie – Olimpia, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do niedzielnej potyczki, będąc od pewnego momentu w kryzysie. GKS Jastrzębie nie potrafi odnieść zwycięstwa od 31 sierpnia. W pięciu ostatnich meczach drużyna Dawida Pędziałka zaliczyła cztery porażki i remis. Ostatnio musiała uznać wyższość Wieczystej Kraków (0:1).

Tymczasem zespół Grzegorza Nicińskiego znalazł się na fali wznoszącej po wygranych w krajowym pucharze i w lidze. Olimpia okazała się lepsza od Podbeskidzia (2:1) i GKS-u Tychy (4:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach Olimpia zaliczyła tylko jedną porażkę, gdy uległa Pogoni Grodzisk Mazowiecki (2:1).

GKS Jastrzębie – Olimpia, na tych graczy warto zwrócić uwagę

W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpił Oskar Pieprzycki. Z kolei w drużynie z Grudziądza prawdopodobnie wszyscy gracze będą do dyspozycji trenera. W zespole z Jastrzębia na specjalną uwagę zasługuje przede wszystkim Michał Bednarski, mogący pochwalić się czterema trafienia. Ciekawym zawodnikiem wydaje się również Szymon Kiebzak, legitymujący się trzema asystami. Z kolei w Olimpii uwagę zwracają Tomasza Kaczmarek z trzema golami i trzema asystami oraz Kacper Cichoń, mający dwa trafienia i dwa kluczowe podania.

GKS Jastrzębie – Olimpia, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS-u kształtuje się w wysokości 2.37. Remis oszacowano na 3.20. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Olimpii wyceniono na 2.80. Przy okazji jednego z niedzielnych meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

GKS Jastrzębie – Olimpia, transmisja meczu

Rywalizacji z udziałem GKS-u Jastrzębie i Olimpii Grudziądz nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. W każdym razie w niedzielę kibice będą mogli zobaczyć mecze Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Resovią czy Podbeskidzia z Rekordem Bielsko-Biała i Polonii Bytom z KKS-em Kalisz. Dostęp do transmisji z tych rywalizacji zapewni usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

