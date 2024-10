fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Girony

Girona – Slovan, typy i przewidywania

Girona w poprzednim sezonie była jedną z największych sensacji w całej Europie. Ekipa Michela punktowała na świetnym poziomie i wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. Latem straciła jedna swoje największe gwiazdy, takie jak Savinho, Artema Dovbyka czy Aleixa Garcię, co negatywnie odbiło się na osiąganych wynikach. Girona ma za sobą dwa słabe mecze w Lidze Mistrzów. We wtorek nadarza się świetna okazja na pierwsze zwycięstwo, bowiem zespół z La Ligi podejmie u siebie Slovan Bratysława. Słowacy prezentują znacznie niższy poziom od większości drużyn w Lidze Mistrzów, co pokazały dwie poprzednie kolejki. Mój typ – Girona wygra więcej niż jednym golem.

Girona – Slovan, ostatnie wyniki

Girona na starcie swojej przygody z Ligą Mistrzów mierzyła się na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Choć na boisku było widać wielką przewagę Francuzów, była o krok od urwania punktu. Przegrała 0-1 po golu w samej końcówce. W poprzedniej kolejce fazy ligowej lepszy od Girony okazał się Feyenoord. Obie ekipy rozegrały zacięte spotkanie, natomiast Hiszpanie musieli przełknąć gorycz porażki, przegrywając u siebie 2-3.

Slovan Bratysława pokazuje, że nie do końca pasuje do stawki Ligi Mistrzów. Odstaje nie tylko od największych europejskich gigantów, ale także średniaków. W pierwszej kolejce Słowacy zostali zmiażdżeni przez Celtic, przegrywając 1-5. W drugiej kolejce po Slovanie przejechał się natomiast Manchester City, który w pełni zasłużenie ograł go aż 4-0.

Girona – Slovan, historia

Girona debiutuje w europejskich rozgrywkach, a Slovan Bratysława w Lidze Mistrzów. Oczywiście nie odnotowano w przeszłości jakichkolwiek meczów między tymi drużynami.

Girona – Slovan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości. Olbrzymim faworytem tego meczu jest Girona. Kurs na wygraną wtorkowych gospodarzy wynosi około 1.18. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Slovana Bratysława jest to nawet aż 13.50. Kurs na remis waha się natomiast między 6.80 a 7.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Girona – Slovan, przewidywane składy

Girona – Slovan, kto wygra?

Girona – Slovan, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów pomiędzy Gironą a Slovanem Bratysława rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja odbędzie się na kanale CANAL+ Extra 6. Istnieje możliwość śledzenia spotkania także w internecie w usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

