Genoa – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2022)

Genoa – Juventus: typy na mecz Serie A. W jednym z piątkowych spotkań 36. kolejki Serie A, Juventus zagra o miejsce na podium. Do wyjazdowego pojedynku z Genoą przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Stadio Luigi Ferraris Serie A Genoa Juventus FC

Genoa – Juventus, typy na mecz i przewidywania

Juventus wkrótce czeka finałowe spotkanie Pucharu Włoch z Interem Mediolan, ale nie mamy wątpliwości, że Stara Dama zrobi również wszystko, aby obecny sezon skończyć na podium. Potrzebuje do tego między innymi zwycięstwa w piątkowym meczu z Genoą. Goście z Turynu przystąpią do tego meczu w roli faworyta, ale muszą liczyć się z trudnym warunkami, jakie będą starali się postawić grający o utrzymanie gospodarze. Nie spodziewamy się jednak niespodzianki. Nasz typ: wygrana Juventusu

Genoa – Juventus, sytuacja kadrowa

Szkoleniowcy obu zespołów nie będą mieli do dyspozycji wszystkich piłkarzy. W drużynie gości zabraknie kontuzjowanych Maksimovicia, Vanheusdena, Sturaro i Czyborry.

Z kolei trener Starej Damy Massimiliano Allegri nie będzie mógł postawić na Chiesę, McKennie’go. Kaio Jorge, Locatellego, Pellegriniego i Danilo. Niewykluczone także, że zdecyduje się dać odpocząć kilku piłkarzom przez zbliżającym się finałem Pucharu Włoch z Interem Mediolan.

Genoa – Juventus, ostatnie wyniki

Juventus do piątkowego meczu przystąpi zajmują czwarte miejsce w tabeli. Stara Dama na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu jest już pewna udziału w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, ale ma jeszcze o co walczyć. Drużyna Massimiliano Allegriego ma bowiem na koncie tylko jeden punkt mniej od wyprzedzającego go Napoli, dlatego też celem Juventusu na końcówkę obecnego sezonu jest trzecie miejsce.

Stara Dama w czterech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła 10 punktów, choć forma prezentowana przez nią nie była imponująca. Juventus wygrywał z Cagliari, Sassuolo i Venezią (za każdym razem 2:1) oraz podzielił się punktami z Bolonią (1:1).

Tymczasem Genoa znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli. Do plasującej się aktualnie na bezpiecznym miejscu Salernitany traci cztery punkty, a jej forma nie może napawać optymizmem jej kibiców. Przed tygodniem Genoa przegrała 0:1 w derbowym meczu z Sampdorią, która była jednym z jej bezpośrednich rywali w walce o pozostanie w lidze.

Genoa – Juventus, historia

Wyniki ostatnich pojedynków obu drużyn zdecydowanie przemawiają na korzyść Juventusu, który wygrał z Genoą pięć ostatnich ligowych spotkań. Genoi udało się wygrać tylko raz na dziewięć ostatnich meczów.

W jesiennej konfrontacji drużyna Massimiliano Allegriego bez większych problemów zapisała na swoje konto komplet punktów. Juventus wygrał 2:0 po trafieniach Juana Cuadrado i Paulo Dybali. Z kolei ostatni mecz na Stadio Luigi Ferraris, który odbył się w grudniu 2020 roku, zakończył się zwycięstwem Starej Damy 3:1.

Genoa – Juventus, kursy

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego meczu stawiają oczywiście Juventus, ale kursy na jego wygraną oscylują w okolicy 1.90 – 2.00. Z kolei wygrana gospodarzy, która wydawałaby się dużą sensacją, wyceniana jest na ponad 4.00. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez Superbet darmowego zakładu o wartości 34 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Genoa – Juventus, przewidywane składy

Genoa: Sirigu – Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez – Galdames, Badelj – Ekuban, Amiri, Portanova – Destro

Juventus: Szczęsny – Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio – Arthur, Miretti, Rabiot – Dybala, Vlahović, Kean

Genoa – Juventus, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie pomiędzy Genoą i Juventusem, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 3. Mecz skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski.

