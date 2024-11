Galatasaray – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Galatasaray – Tottenham, typy i przewidywania

Tottenham jest w tym sezonie bardzo nieregularny. Świetne mecze przeplata beznadziejnymi, tracąc punkty z rywalami, których powinien ogrywać bez problemu. Zespół Ange Postecoglou potrafi zagrać znakomicie w ofensywie, ale jego największym problemem jest skuteczna gra w obronie. W Lidze Europy jest natomiast dotąd bezbłędny, trzykrotnie wygrywając w pierwszych trzech kolejkach. W czwartek Koguty będą miały jednak przed sobą najtrudniejsze wyzwanie, bowiem czeka ich wyjazdowa potyczka z Galatasaray. Lider tureckiej ekstraklasy również ma chrapkę na bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Na krajowym podwórku udowadnia, że jest poza zasięgiem zdecydowanej większości stawki i stać go na rywalizację z mocniejszymi drużynami. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Galatasaray – Tottenham, ostatnie wyniki

W ten weekend Galatasaray zaliczyło cenne zwycięstwo w hitowym meczu z Besiktasem, ogrywając go 2-1. Wcześniej wygrał także z Antalyasporem (3-0) czy Alanyasporem (1-0). W Lidze Europy turecki zespół po trzech meczach zgromadził siedem punktów. Na swoim koncie ma zwycięstwa z PAOK-iem (3-1) i Elfsborgiem (4-3), a także niespodziewany remis z łotewskim RFS (2-2).

Tottenham w ostatnich tygodniach ma wiele powodów do zadowolenia. W poprzedniej kolejce Premier League rozgromił Aston Villę aż 4-1, a wcześniej wyeliminował również Manchester City z Pucharu Ligi Angielskiej, notując awans do ćwierćfinału. Koguty mogą pochwalić się kompletem punktów po trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Europy. Do tej pory mieli okazję mierzyć się z AZ Alkmaar (1-0), Ferencvarosem (2-1) i Karabachem Agdam (3-0).

Galatasaray – Tottenham, historia

Nie odnotowano bezpośrednich pojedynków między Galatasaray a Tottenhamem. W czwartek zespoły te mają możliwość napisania historii.

Galatasaray – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Galatasaray jako niespodziewanego faworyta czwartkowej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy ze Stambułu wynosi średnio 2.15. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Tottenhamu jest to nawet 3.00. Kurs na remis waha się między 3.70 a 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Galatasaray – Tottenham, przewidywane składy

Galatasaray Stambuł Okan Buruk Tottenham Ange Postecoglou Galatasaray Stambuł Okan Buruk 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi 8 Kerem Demirbay 10 Dries Mertens 19 Günay Güvenc 22 Hakim Ziyech 24 Elias Jelert 25 Victor Nelsson 44 Michy Batshuayi 83 Efe Akman 90 Metehan Baltaci 7 Heung-Min Son 8 Yves Bissouma 20 Fraser Forster 21 Dejan Kulusevski 22 Brennan Johnson 23 Pedro Porro 29 Pape Sarr 42 Will Lankshear

Galatasaray – Tottenham, kto wygra?

Galatasaray – Tottenham, transmisja meczu

Mecz Galatasaray – Tottenham rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję można śledzić w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4 oraz w internecie na stronie polsatboxgo.pl.

