FK Poniewież - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorek Duma Podlasia rozpocznie grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem Jagi będzie mistrz Litwy. Sprawdź typy na mecz Poniewież - Jagiellonia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nene

FK Panevezys Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2024 13:45 .

Poniewież – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok przygodę w europejskich pucharach rozpocznie od 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem podopiecznych Adriana Siemieńca będzie mistrz Litwy z 2023 roku – FK Poniewież. Bez wątpienia faworytem rywalizacji jest zespół z Podlasia, ale w Polsce do tego dwumeczu podchodzą z umiarkowanym optymizmem. Nikt nie chce oglądać powtórki z rozrywki, gdy mistrzów naszego kraju z gry w Champions League eliminowały takie zespoły jak Spartak Trnava czy Bate Borysów.

Na papierze Jagiellonia wygląda o klasę lepiej niż ich najbliższy rywal. Mistrzowie Polski nie tylko zachowali trzon zwycięskiego zespołu, ale również wzmocnili się takimi zawodnikami jak Miki Villar, Joao Moutinho czy Lamine Diaby-Fadiga. Ten ostatni w debiucie zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach klubu.

W bezpośrednim meczu Jagiellonia – Poniewież drużyna z PKO Ekstraklasy nie powinna mieć problemów, aby wywieźć z Litwy zwycięstwo. Forma gospodarzy jest daleka od oczekiwań, a Jaga udowodniła w meczu z Puszczą, że solidnie przepracowała okres przygotowawczy. Dlatego moim zdaniem żółto-czerwoni wygrają pierwszy mecz z litewską drużyną. Mój typ: Jagiellonia wygra.

Poniewież – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Rozgrywki ligowe na Litwie toczą się systemem wiosna – jesień, wobec czego sezon w A Lyga jest w pełni. FK Poniewież jako obrońca tytułu spisuje się wręcz fatalnie, zajmując ostatnie 10. miejsce z dorobkiem 21 punktów. W ostatnich pięciu meczach na 15 możliwych punktów zdobyli zaledwie 6 oczek, wygrywając (2:0) z Dainavą Alytus i (3:1) z Suduvą. Natomiast wyższość rywala musieli uznać w konfrontacji z Bangą (0:1), Hegelmann (0:1) i Żalgirisem Kowno (1:2). W międzyczasie w dwumeczu przeciwko HJK Helsinki w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów sprawili ogromną sensację i wygrali (3:0) oraz w rewanżu zremisowali (1:1).

Jagiellonia nowy sezon rozpoczęła dopiero w ubiegły weekend. Podopieczni Adriana Siemieńca bez problemów wygrali (2:0) z Puszczą Niepołomice. Bezpośrednio przed startem rozgrywek rozegrali sparing z inną litewską drużyną Żalgirisem Wilno. Sparing zakończył się zwycięstwem (2:0) polskiego zespołu. Jaga wygrała (3:1) również mecz kontrolny z Miedzią Legnica. Natomiast potyczka z Legią Warszawa zakończyła się porażką (0:2) obecnego mistrza kraju.

Poniewież – Jagiellonia: historia

Wtorkowy mecz FK Poniewież – Jagiellonia Białystok będzie pierwszym spotkaniem obu drużyn.

Poniewież – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem meczu będzie Jagiellonia. Odzwierciedlają to kursy oferowane przez bukmacherów, bowiem na triumf ekipy z Białegostoku współczynnik wynosi ok. 1.48. Z kolei wygraną Poniewieża można zagrać z kursem ok. 6.25.

Poniewież – Jagiellonia: przewidywane składy

FK Poniewież: Cerniauskas – Beneta, Cacutalua, Dubra, Mazan – Cadenovic, Gorobsov – Mbo, Luksys, de Vega – Dieng

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Dieguez, Skrzypczak, Nguiamba – Kubicki, Romańczuk – Marczuk, Imaz, Hansen – Pululu

Poniewież – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Poniewieżem i Jagiellonią Białystok odbędzie się we wtorek (23 lipca) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej sport.tvp.pl.

