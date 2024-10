Fiorentina - The News Saints to jeden z meczów pierwszej kolejki Ligi Konferencji. Rywalizacja odbędzie się na Stadio Artemio Franchi. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Fiorentina TNS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 16:04 .

Fiorentina – TNS: typy bukmacherskie

Fiorentina to ekipa, która w poprzedniej kampanii dotarła aż do finału Ligi Konferencji Europy, ulegając w tych rozgrywkach finalnie Olympiakosowi. Jednocześnie w klubie z Florencji doszła do zmiany w sztabie szkoleniowym. Vincenzo Italiano został zastąpiony przez Raffaele Palladino. Fioletowi w ostatnich trzech występach remisowali, wygrali i przegrali.

The News Saints to z kolei zespół z Walii, który września nie może zaliczyć do udanych. Ekipa dowodzona przez Craiga Harrisona w trakcie minionego weekendu pokonała wysoko Newtown (6:1). Z kolei we wcześniejszych dwóch starciach przegrał kolejno z: Bala Town (2:3) czy Penybont (1:2). The News Saints wziął udział w 10 z ostatnich 15 spotkań, w których padło mniej niż 3,5 gola. Można w związku z tym rozważyć takie rozwiązanie. Mój typ: poniżej 3,5 bramki – TAK.

Fiorentina – TNS: ostatnie wyniki

Ekipa z Serie A do czwartkowej konfrontacji podejdzie po remisie z Empoli (0:0). Fiorentina ogólnie w czterech ostatnich występach zaliczyła dwa remisy, zwycięstwo i jedno zwycięstwo. Fioletowi wygraną zaliczyli z Lazio (2:1).

W roli gospodarza zespół z Florencji jest bez przegranej od 3 kwietnia. Ostatnią porażkę Fiorentina zaliczyła 30 marca tego roku, gdy uległa AC Milan (1:2).

The News Saints to natomiast piąta obecnie drużyny w tabeli ligi walijskiej. Drużyna ma na swoim koncie 15 punktów wywalczonych w siedmiu występach. Jednocześnie zespół ma do rozegrania trzy zaległe mecze.

Na wyjeździe The New Saints w pięciu ostatnich potyczkach przegrała tylko raz, gdy uległa Penybont (1:2). W pozostałych czterech występach za każdym razem natomiast zwyciężała.

Fiorentina – TNS: historia

Obie ekipy nigdy wcześniej nie miały okazji ze sobą rywalizować w europejskich pucharach. Czwartkowe starcie będzie pierwszą tego typu potyczką.

Fiorentina – TNS: kursy bukmacherskie

Przedstawiciel ligi włoskiej jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym starciu. Typ na wygraną Fiorentiny kształtuje się w wysokości 1.02-1.04. Remis wyceniono na 15.00-18.00. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo TNS zostało oszacowane na 40.00-60.00. Przy okazji czwartkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Fiorentina – TNS, typ kibiców

Fiorentina – TNS, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach Fioletowych nie będzie mógł wystąpić Marin Pongracić. U gości nie będą mogli zagrać: Ryan Astles, Harrison McGahey, Matthew Olusunde czy Ash Baker.

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Biraghi, Adli, Richardson, Ikone, Beltran, Sottil, Kouame

TNS: Roberts – Daniels, Bodenham, Davies, Redmond, Brobbel, Smith, D. Williams, Holden, Bradley, Oteh.

Fiorentina – TNS, transmisja meczu

Rywalizacji na Stadio Artemio Franchi nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Fiorentina – TNS będzie do obejrzenia tylko online, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet. Z platformy można też korzystać na Smart TV.

