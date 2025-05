Fiorentina – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Robin Gosens

Fiorentina – Real Betis, typy bukmacherskie

Liga Konferencji zmierza powoli do końca. W grze o finał we Wrocławiu są między innymi Fiorentina i Real Betis. Ta włosko-hiszpańska rywalizacja dostarczyła już wielu emocji w pierwszym półfinałowym meczu. Teraz gra przenosi się do Italii, gdzie gospodarze mają nadzieję na odrobienie jednobramkowej straty. Przyjezdni liczą zaś, że ta skromna zalicza wystarczy do tego, aby celebrować awans na obiekcie przeciwnika.

Fiorentina po raz ostatni przegrała u siebie w połowie lutego. Także w lutym ostatniej wyjazdowej porażki doznał Real Betis. Obie ekipy mają wiele jakości, a końcowym wyniku mogą zadecydować detale. Sądzę, że powody do radości po końcowym gwizdku arbitra będzie miała ekipa z Andaluzji. Mój typ: wygrana Betisu.

Fiorentina – Real Betis, ostatnie wyniki

Fiorentina na własne życzenie komplikuje sobie kwestię awansu do europejskich pucharów w przyszłej kampanii. Zespól ten w minionej serii gier mierzył się z bezpośrednim rywalem, czyli Romą. Wyprawa do stolicy Włoch zakończyła się porażką 0:1. To oznacza, że gracze z Florencji są na ósmej pozycji w tabeli Serie A. Lokata ta nie jest premiowana grą w Europie.

Real Betis zadbał o dużą dawkę emocji dla swoich kibiców w poprzedniej kolejce La Liga. Andaluzyjczycy wybrali się do Barcelony na starcie z tamtejszym Espanyolem. Jednobramkową stratę z nawiązką udało się odrobić w kilka minut pod koniec spotkania. Betis zwyciężył 2:1 i brakuje mu tylko punktu do zajęcia piątej pozycji w tabeli, która daje prawo gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Fiorentina – Real Betis, historia

Pierwszy półfinał Fiorentiny z Realem Betis był ich pierwszą oficjalną rywalizacją w historii. Wcześniej miały miejsce jedynie towarzyskie potyczki. W minionym tygodniu ekipa z Andaluzji jako pierwsza znalazła drogę do siatki. Później jeszcze podwyższyła wynik, a finalnie pokonała drużynę z Florencji 2:1.

Fiorentina – Real Betis, kursy bukmacherskie

Faworyt bukmacherów to Fiorentina. Współczynnik na jej sukces wynosi 2.30. Real Betis ma mniejsze szanse na zwycięstwo, co potwierdza kurs 3.10. Remis można zagrać po kursie 3.40.

Fiorentina – Real Betis, przewidywane składy

Od poprzedniego tygodnia sytuacja kadrowa obu drużyn nie zmieniła się znacząco. W Fiorentinie poza grą są wciąż tacy zawodnicy jak Dodo, Bove, czy Mari. Z kolei Realowi Betis ze względów zdrowotnych pomóc nie są w stanie Llorente, Carvalho oraz Roca.

Fiorentina: De Gea – Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmunsson, Beltran

Betis: Adan – Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Lo Celso, Cardoso, Antony, Isco, Carballo, Cucho

Fiorentina – Real Betis, transmisja meczu

Czwartkowa potyczka tradycyjnie będzie do obejrzenia na żywo w telewizji. Transmisja z rywalizacji Fiorentina – Real Betis będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 3 PPV. Ponadto spotkanie można oglądać online. Taką możliwość daje platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV. Początek zmagań o finał Ligi Konferencji o 21:00.

