ACF Fiorentina – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

Fiorentina – Milan, typy bukmacherskie

Po marcowej przerwie reprezentacyjnej dojdzie do jednego z hitów w rozgrywkach Serie A. AC Milan pojedzie do Florencji, aby zmierzyć się z miejscową Fiorentiną. Oba zespoły zajmują miejsce w górnej części tabeli, jednak to piłkarze Stefano Piolego mają więcej punktów w dorobku, a co za tym idzie, wyższe miejsce. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym obaj golkiperzy wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Fiorentina – Milan, ostatnie wyniki

Fiorentina ma za sobą udane ostatnie występy. “Viola” w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała dwukrotnie sięgnąć po zwycięstwo (2:1 z Lazio i 4:3 z Maccabi Hajfą w pierwszym meczu Ligi Konferencji), a także zaliczyli trzy remisy (0:0 z Torino, 2:2 z Romą oraz 1:1 z Maccabi Hajfą w rewanżu).

Milan natomiast ma jeszcze lepszy dorobek ostatnich pięciu spotkań. Podopieczni Stefano Piolego bowiem odnieśli aż pięć zwycięstw (1:0 z Lazio, 4:2 ze Slavią Praga w pierwszym meczu Ligi Europy, 1:0 z Empoli, 3:1 ze Slavią Praga w rewanżu oraz 3:1 z Hellasem Verona).

Fiorentina – Milan, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec listopada. Wówczas na San Siro padł wynik 1:0 dla Milanu. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych zespołów kończyły się zarówno dwoma wygranymi “Rossonerich” jak i Fiorentiny.

Fiorentina – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Milan. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Rossonerich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.49 – 2.55. Natomiast na wygraną Fiorentiny 2.75 – 2.85. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Fiorentina – Milan, kto wygra?

Fiorentina – Milan, przewidywane składy

Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 2 Dodo 8 Maxime Lopez 11 Jonathan Ikoné 16 Luca Ranieri 17 Gaetano Castrovilli 18 M’Bala Nzola 19 Gino Infantino 22 Marco Davide Faraoni 30 Tommaso Martinelli 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 40 Tommaso Vannucchi 53 Oliver Christensen 65 Fabiano Parisi 72 Antonin Barak 99 Christian Kouamé 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 38 Filippo Terracciano 46 Matteo Gabbia 57 Marco Sportiello 69 Lapo Nava 80 Yunus Musah

Fiorentina – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentiny z Milanem będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w sobotę, 30 marca, o godzinie 20:45.

