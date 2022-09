Fiorentina – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juventus

W sobotę czeka nas bardzo ciekawe starcie w ramach 5. kolejki Serie A. Fiorentina podejmie przed własną publicznością zespół Juventusu, który przystąpi do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta. Polskich kibiców w szczególności interesuje, jaki wkład w spotkanie “Starej Damy” będzie miał Arkadiusz Milik, który dopiero co otworzył swój strzelecki dorobek. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Fiorentina Juventus FC 3.05 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 15:45 .

Fiorentina – Juventus, typy i przewidywania

Juventus pozostaje w stałym kontakcie z ligową czołówką. Po nieudanym poprzednim sezonie władze klubu mają nadzieję, że tym razem uda się włączyć do walki o krajowe mistrzostwo. Aktualnie “Stara Dama” z ośmioma punktami na koncie zajmuje piąte miejsce w tabeli, a do liderującej Atalanty traci dwa “oczka”. W bardzo dobrej dyspozycji znajduje się Dusan Vlahović, który już czterokrotnie w tym sezonie pokonywał bramkarzy rywali. Kolejną okazję do podwyższenia dorobku dostanie już w najbliższą sobotę i będzie to dla niego mecz szczególny, bowiem Juventus zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Zarówno w spotkaniach jednej, jak i drugiej drużyny nie pada wiele bramek, zatem spodziewamy się, że również w bezpośrednim starciu postawią one na szczelną defensywę. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Fiorentina – Juventus, sytuacja kadrowa

W ekipie Fiorentiny na pewno zabraknie kontuzjowanego Gaetano Castrovilliego. Pod znakiem zapytania stoi również występ Alfreda Duncana, Nicolasa Gonzaleza oraz Szymona Żurkowskiego.

Szeregi Juventusu w ostatnim dniu okienka transferowego opuścili Arthur oraz Denis Zakaria. Ponadto, w sobotę na pewno nie zagrają kontuzjowani Federico Chiesa, Kaio Jorge i Paul Pogba. Nie ma pewności co do występu Wojciecha Szczęsnego, który zszedł z boiska w trakcie ligowej potyczki ze Spezią.

Fiorentina – Juventus, ostatnie mecze

Fiorentina w ostatnich tygodniach mecze ligowe przeplatała tymi pucharowymi, bowiem mierzyła się w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Udało się osiągnąć zwycięstwo w dwumeczu z Twente, zatem podopieczni trenera Vincenzo Italiano zameldowali się w fazie grupowej. W lidze radzą sobie natomiast przeciętnie – wygrali tylko jeden mecz z Cremonese (3-2). Dwukrotnie dzielili się punktami, natomiast w miniony weekend przegrali z Udinese 0-1.

Juventus nie spisuje się najgorzej, natomiast z rozegranych spotkań dało się wyciągnąć nieco lepsze wyniki. W miniony weekend “Stara Dama” pokonała w Turynie Spezię 2-0, a wcześniej bezbramkowo remisowała z AS Romą i Sampdorią. Na inaugurację ligowego sezonu udało jej się z kolei pokonać Sassuolo aż 3-0.

Fiorentina – Juventus, historia

Fiorentina nie jest przyjemnym przeciwnikiem dla Juventusu. W ostatnim bezpośrednim starciu to właśnie gospodarze najbliższej rywalizacji wychodzili zwycięsko, zwyciężając z wyżej notowanym rywalem 2-0. W ciągu pięciu ostatnich spotkań między tymi zespołami raz padał remis, raz wygrywała Fiorentina, a trzykrotnie triumfował Juventus.

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy ocenili, że faworytem sobotniego meczu jest Juventus, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2,48. Za jedną złotówkę postawioną na wygraną Fiorentiny można natomiast zarobić nawet 3,05.

Fiorentina – Juventus, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Martinez, Igor, Terzic, Maleh, Mandragora, Barak, Kouame, Cabral, Saponara

Juventus: Perin, De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Vlahović, Kostić

Fiorentina – Juventus, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Fiorentiną a Juventusem rozpocznie się w sobotę o godzinie 15. Transmisję spotkania można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.