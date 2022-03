Fiorentina – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Fiorentina – Bologna to spotkanie w 29. kolejce włoskiej Serie A. Czy kolejnego gola zapisze na swoim koncie Krzysztof Piątek, który odżył po przenosinach do Florencji? Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego niedzielnego spotkania. Można w niej znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie i informacje o składach.

Fiorentina – Bologna, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że ekipa z Florencji zanotuje zwycięstwo w niedzielnej konfrontacji. Piłkarze Fiorentiny dobrze poczynają sobie na swoim stadionie. W dwóch poprzednich takich meczach zdobyli cztery punkty. Goście w ostatnim czasie nie zachwycają swoją dyspozycją. W przeciągu ostatniego miesiąca zawodnicy tej drużyny grali pięć razy w rozgrywkach ligowych i zanotowali tylko jedną wygraną…

Fiorentina – Bologna, sytuacja kadrowa

Aktualnie jedynym kontuzjowanym w szeregach klubu z Florencji jest 26-letni Hiszpan Alvaro Odriozola. Tymczasem w szeregach gości lista nieobecnych jest zdecydowanie dłuższa. W niedzielnej konfrontacji nie zagrają Emanuel Vignato, Kingsley Michael i Federico Santander.

Fiorentina – Bologna, ostatnie wyniki

6 marca gracze Fiorentiny rywalizowali także na swoim terenie z klubem z Werony. Wynik spotkania otworzył już w dziesiątej minucie Krzysztof Piątek. Niedługo potem z rzutu karnego wyrównał 28-letni Gianluca Caprari. Ostatecznie to niedzielne spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Wcześniej Fiorentina przegrała na wyjeździe z Sassuolo 1:2.

Bologna gra ostatnio stosunkowo średnio. Piłkarze tej drużyny mają na swoim liczniku dwa kolejne remisy. W poprzednią niedzielę Bologna rywalizowała na swoim terenie z Torino. W tym meczu nie padły żadne bramki. Natomiast pod koniec lutego zawodnicy Bologny grali na wyjeździe z beniaminkiem. Salernitana połowicznie wykorzystała atut swojego stadionu i zremisowała 1:1. Goście są niepokonani od 12 lutego.

Fiorentina – Bologna, historia

Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami – z tego sezonu – został rozegrany tuż przed Mikołajkami. 5 grudnia 2021 roku kibice zobaczyli aż pięć bramek. Ostatecznie Bologna nieznacznie przegrała 2:3. W poprzedniej kampanii te kluby grały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się remisami. We Florencji nie było ani jednego gola. Natomiast na stadionie Bologny padł rezultat 3:3.

Fiorentina – Bologna, kursy bukmacherskie

W tym momencie faworytami bukmacherów do zanotowania triumfu są gracze Fiorentiny.

Fiorentina – Bologna, przewidywane składy

Fiorentina: Drągowski – Venuti, Milenković, Igor, Biraghi – Castrovilli, Torreira, Duncan – Ikone, Piątek, Saponara

Bologna: Skorupski – Soumaoro, Medel, Bonifazi – Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey – Orsolini, Barrow, Sansone

Fiorentina – Bologna transmisja meczu

Ten mecz Serie A będzie transmitowany “na żywo” na Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Początek niedzielnej konfrontacji zaplanowano natomiast na 12:30.

