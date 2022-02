FC Nantes – PSG: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

W 25. kolejce Ligue 1 na Stade de la Beaujoire odbędzie się interesujący mecz. Grające o europejskie puchary Nantes, podejmie u siebie lidera tabeli, czyli PSG. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

FC Nantes – PSG, typy i przewidywania

Obstawienie pieniędzy na zwycięstwo Nantes w sobotnim meczu wiązać się będzie z dużym zastrzykiem gotówki. Bukmacherzy nie dają bowiem Kanarkom wielkich szans na sprawienie niespodzianki. PSG to zdecydowany faworyt, który prawdopodobnie, wygra. Być może nawet do zera. W 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem paryżan, gola strzelił tylko jeden zespół, bądź było 0:0.

STS 2,06 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź do STS

FC Nantes – PSG, ostatnie wyniki

Piłkarze Nantes w tabeli Ligue 1 są na dziewiątym miejscu. Taką samą lokatę zajmowaliby gdybyśmy pod uwagę wzięli pięć ostatnich meczów. Kanarki wywalczyły 7 na 15 możliwych punktów. To efekt zwycięstwa z Reims i Lorient oraz remisu przeciwko Monaco. To wystarcza Nantes do tego, aby być w gronie drużyn, które mają szanse na kwalifikację do europejskich pucharów. Ponadto Kanarki uzyskały awans do półfinału Pucharu Francji.

PSG może i powinno być zdecydowane zbudowane po meczu, który miał miejsce w tym tygodniu. Paryżanie wznowili rywalizację w Lidze Mistrzów z bardzo dobrym skutkiem. Zaprezentowali się bowiem ze świetnej strony przeciwko Realowi Madryt w 1/8 finału. Dzięki temu ekipa ze stolicy Francji wygrała 1:0. Taki sami rezultat miał miejsce przeciwko Stade Rennais w niedawnym starciu w Ligue 1. Wcześniej gracze Mauricio Pochettino rozbili Lile.

FC Nantes – PSG, historia

Drużyny te grały ze sobą 85 razy. Fani PSG wspominają ją z przyjemnością. Ich ulubieńcy na swoją korzyść rozstrzygnęli bowiem 46 pojedynków. Nantes zwyciężyło natomiast 22-krotnie. 17 razy zdarzył się remis.

FC Nantes – PSG, kursy bukmacherów

FC Nantes – PSG, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 19 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 47-letni Mikael Lesage. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Eleven Sports 2 i 4 oraz Canal+ Now/Canal+ Family.

