FC Koeln - Bayer Leverkusen, typy na mecz 24. kolejki Bundesligi. Aptekarze mają szansę, aby powiększyć punktową przewagę nad Bayernem i zbliżyć się do mistrzowskiego tytułu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayer Leverkusen

FC Koeln Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 11:48 .

FC Koeln – Bayer, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen stoi przed olbrzymią szansą na zdobycie mistrzostwa Niemiec. Bayern potknął się po raz kolejny, więc ekipa Xabiego Alonso może powiększyć punktową przewagę w ligowej tabeli. Lider Bundesligi zagra w niedzielę na wyjeździe z FC Koeln, które znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Zajmuje miejsce w strefie spadkowej, a do bezpiecznej lokaty ma poważną stratę punktową. Dla Bayeru jest to rywal z gatunku tych koniecznych do pokonania. Mając na uwadze, jak świetnie dysponowani są podopieczni Xabiego Alonso, faktycznie nie powinno to być problematyczne. Mój typ – Bayer wygra więcej niż jedną bramką.

STS 2.10 Bayer wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

FC Koeln – Bayer, ostatnie wyniki

FC Koeln lepsze wyniki przeplata z dużo gorszymi. W poprzedni weekend udało się zatrzymać rozpędzony Stuttgart, remisując z nim 1-1. Wcześniej natomiast lepszy od Koeln okazał się Werder Brema, który zwyciężył 1-0.

Bayer Leverkusen notuje serię pięciu kolejnych zwycięstw. W minionej kolejce Aptekarze ograli FSV Mainz 2-1, a wcześniej takim samym rezultatem rozprawili się z Heidenheim. Wywalczyli również awans do półfinału Pucharu Niemiec, ogrywając w ramach 1/4 finału Stuttgart 3-2. Prowadzą w ligowej tabeli, a nad Bayernem mają siedem punktów przewagi. Może ona wzrosnąć, jeśli w niedzielę uda się wygrać.

FC Koeln – Bayer, historia

Po raz ostatni te drużyny zagrały ze sobą w październiku, w ramach 7. kolejki Bundesligi. Bayer Leverkusen zwyciężył aż 3-0 po trafieniach Jonasa Hofmanna, Jeremiego Frimponga oraz Victora Boniface’a. Aptekarze wygrali również ostatnie spotkanie rozgrywane w Kolonii, które miało miejsce w listopadzie 2022 roku.

FC Koeln – Bayer, kursy bukmacherskie

Oczywistym faworytem w oczach bukmacherów jest Bayer Leverkusen. Kurs na zwycięstwo Aptekarzy wynosi najczęściej 1.42. W przypadku ewentualnej wygranej FC Koeln jest to nawet aż 7.70. Kursy na remis wahają się między 4.80 a 5.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

FC Koeln – Bayer, przewidywane składy

FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 2 Benno Schmitz 3 Dominique Heintz 15 Luca Kilian 17 Leart Paqarada 20 Philipp Pentke 21 Steffen Tigges 22 Jacob Christensen 23 Sargis Adamyan 40 Faride Alidou 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 9 Borja Iglesias 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 25 Exequiel Palacios 32 Gustavo Puerta

FC Koeln – Bayer, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana FC Koeln 0% Remis 0% Wygrana Bayeru 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana FC Koeln

Remis

Wygrana Bayeru

FC Koeln – Bayer, transmisja meczu

Niedzielny mecz 24. kolejki Bundesligi między FC Koeln a Bayerem Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.