F1 – Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023: typy, kursy, zapowiedź

Przed nami drugi wyścig Formuły 1 w sezonie 2023. Na inaugurację kalendarza wyścigowego doszło do ścigania w Bahrajnie, gdzie bezkonkurencyjny okazał się Max Verstappen. W Arabii Saudyjskiej również Red Bull jest traktowany jako ogromny faworyt. Czy ktoś będzie w stanie zagrozić dwukrotnemu mistrzowi świata? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Verstappen

F1 2023, ostatnie wyniki

Za nami jeden weekend wyścigowy sezonu 2023. W Bahrajnie najlepsze okazały się bolidy Red Bulla, które zajęły dwa pierwsze miejsca. Podium uzupełnił Fernando Alonso, potwierdzając tym samym wysoką dyspozycję Astona Martina. Już na starcie sezonu zawiodło Ferrari. Ekipa z Maranello w kwalifikacjach była blisko Red Bulla, lecz w tempie wyścigowym znacząco odstawała. Z uwagi na poważną usterkę w bolidzie wyścigu nie ukończył Charles Leclerc, a Carlos Sainz dojechał na czwartej lokacie. Problemy nie omijają także Mercedesa, który po fatalnym poprzednim sezonie miał nadzieję na powrót do walki o zwycięstwa. Piąte i siódme miejsce na koniec wyścigu pokazały, że przed Toto Wolffem i jego zespołem jeszcze ogrom pracy, jeśli Mercedes ma w dalszej części sezonu zagrozić Red Bullowi.

F1 2023, klasyfikacja generalna

Na czele klasyfikacji plasuje się Max Verstappen, który ma na swoim koncie 25 punktów. Drugie miejsce przypadło dla Sergio Pereza (18 punktów), a trzecie dla Fernando Alonso (15 punktów). W Bahrajnie jednym z największych pozytywnych zaskoczeń okazał się Alexander Albon, który dowiózł dla Williamsa pierwszy punkt.

W klasyfikacji konstruktorów dominuje oczywiście Red Bull, a na drugiej lokacie plasuje się Aston Martin. Mercedes uzbierał w Bahrajnie 16 punktów, a dla Ferrari punktował tylko Carlos Sainz. W tej chwili tylko trzy zespoły pozostają bez punktów – Alpha Tauri, Haas oraz McLaren.

GP Arabii Saudyjskiej, typy i przewidywania

W pierwszym wyścigu Red Bull pokazał, że jest poza konkurencją. Trudno spodziewać się więc, aby w Arabii Saudyjskiej ktoś był w stanie zagrozić Maxowi Verstappenowi i Sergio Perezowi. Największe szanse ma oczywiście Aston Martin, a w szczególności Fernando Alonso, który świetnie się czuje w nowej maszynie. Dobrze zobrazowały to także piątkowe treningi, podczas których to właśnie wyżej wspomniana trójka dwukrotnie znalazła się na pierwszych trzech pozycjach.

Red Bull jest piekielnie szybki, a przy tym, w przeciwieństwie do Ferrari, wygląda na niezawodny. Zapowiada się więc kolejny wyścig, w którym największa batalia rozegra się o trzecie miejsce. Kandydatów do podium nie brakuje – oczywiście faworytem jest Fernando Alonso, ale jeżdżący z nim Lance Stroll również w Bahrajnie pokazał się z dobrej strony. Zadanie Charlesa Leclerca będzie bardzo utrudnione, bowiem już teraz czeka go kara cofnięcia o dziesięć pól startowych. Zastanawia także forma Mercedesa, którego członkowie przed wyścigiem w Arabii Saudyjskiej byli bardzo krytyczni w temacie maszyny na 2023 rok.

Typy na kwalifikacje GP Arabii Saudyjskiej 2023:

STS 1,45 Max Verstappen wygra kwalifikacje Zagraj!

STS 2,10 Charles Leclerc zakończy kwalifikację w TOP3 Zagraj!

Typy na wyścig GP Arabii Saudyjskiej 2023:

STS 1,90 Fernando Alonso zakończy wyścig w TOP3 Zagraj!

STS 1,55 Lewis Hamilton zakończy wyścig w TOP6 Zagraj!

GP Arabii Saudyjskiej, historia toru

Jeddah Corniche Circuit zadebiutował w 2021 roku. Tor w Arabii Saudyjskiej liczy 27 zakrętów, jest drugim pod względem długości torem w kalendarzu F1 i najszybszym torem ulicznym. W 2021 roku na Jeddah triumfował Lewis Hamilton, zaś w 2022 roku pierwszy do mety dojechał Max Verstappen.

Tor w Dżuddzie budzi ogromne kontrowersje. Jest bardzo atrakcyjny dla okrążeń kwalifikacyjnych, natomiast uchodzi za niebezpieczny i nieprzystosowany do wyścigów Formuły 1.

GP Arabii Saudyjskiej, transmisja wyścigu

Sezon 2023 nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Po latach prawa do F1 straciło Eleven Sports, a nabyła je platforma streamingowa Viaplay, gdzie w najbliższym czasie będzie można śledzić wyścigi. Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 18. Na tę samą godzinę przewidziano start niedzielnego wyścigu.