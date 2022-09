fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Evertonu

Everton – West Ham: typy i kursy na mecz Premier League. Everton w obecnym sezonie podtrzymuje niestety formę z ubiegłych rozgrywek. The Toffees wypadają blado na tle ligowych rywali, a posada Franka Lamparda wciąż nie jest zbyt mocna. W niedzielę przyjdzie im się zmierzyć z innym zespołem, który potężnie w tym sezonie rozczarowuje, czyli West Hamem.

Goodison Park Premier League Everton West Ham 3.00 3.35 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2022 15:16 .

Everton – West Ham, typy i przewidywania

Po wywalczeniu utrzymania w zeszłym sezonie kibice żywili nadzieję, że w nowy sezon Everton wejdzie z nową energią. Jakże dalecy byli od trafienia. Można powiedzieć, że w kampanii 2022/23 The Toffees wciąż toczą stare problemy. Drużyna ma problem z regularnym punktowaniem, chociaż poprawie uległa przynajmniej gra linii defensywnej zespołu. Everton nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich meczów, ale dodać trzeba, że wygrał tylko jedno – w 1/32 finału FA Cup przeciwko III-ligowemu Fleetwood. Ekipa z Goodison Park strzela mało bramek i to największy problem, który rozwiązać powinien Frank Lampard.

Podniósł się nieco West Ham po tragicznym początku sezonu, jednak sytuacja w tabeli ligowej daleka jest nawet od poprawnej. Młoty zajmują dopiero 18 miejsce i są największym zawodem tego sezonu Premier League. Drużyna rywalizuje w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, gdzie odniosła dwa kolejne zwycięstwa, a nie jest w stanie regularnie punktować w lidze. Zdecydowanie jak najszybciej problemy West Hamu powinien rozwiązać David Moyes, którego pozycja już jest w mediach kwestionowana. Na korzyść Młotów przemawia bilans ostatnich meczów bezpośrednich, jednak wobec tak słabej formy drużyny, nie jest on najlepszym wyznacznikiem. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Superbet 1.80 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Everton – West Ham, ostatnie wyniki

Bilans Evertonu nie wygląda tak tragicznie jak przed rokiem, jednak remisując jedynie spotkania na pewno trudno będzie wywalczyć utrzymanie także w tym sezonie. Ostatnie pięć meczów The Toffees to cztery remisy i zwycięstwo w pucharze. W żadnym z tych spotkań Everton nie strzelił więcej niż jednej bramki, co jasno wskazuje, z jak wielkimi problemami w ofensywie się boryka.

Statystyki West Hamu poprawiają nieco wygrane w meczach Ligi Konferencji Europy, kolejno nad FCSB i Silkeborgiem. W Premier League jest nieco gorzej. West Ham wygrał w ostatnim czasie tylko z Aston Villą. Oprócz tego zremisował z Tottenhamem, gdzie prezentował się całkiem przyzwoicie i przegrał 1:2 z Chelsea. Mecz z The Blues był również wyrównany i ekipa z London Stadium może mówić o sporym pechu.

Everton – West Ham, sytuacja kadrowa

Sporo zawodników Evertonu przed tą rywalizacją jest kontuzjowanych i nie będzie mogło zagrać. Są to: Townsend, Mina, Godfrey, Holgate i Pickford. Wątpliwy wydaje się także występ zmagających się jeszcze niedawno z urazami Doucoure i Calverta-Lewina. Zdecydowanie mniej absencji jest po stronie West Hamu. Z kadry wypadli jedynie Benjamin Johnson i Nayef Aguerd, którzy nie pełnili w tym sezonie istotnych ról w ekipie Młotów.

Everton – West Ham, historia

W ubiegłym sezonie mecz na Goodison Park zakończył się zwycięstwem West Hamu 1:0. Młoty wygrały z Evertonem również na własnym stadionie 2:1. W sezonie 2021/22 górą na London Stadium byli z kolei The Toffees. Dużo częściej w ostatnich klatach mecze bezpośrednie wygrywał West Ham. Była to wówczas drużyna stabilniejsza.

Everton – West Ham, kursy bukmacherskie

Nieco większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu bukmacherzy dają West Hamowi. Kursy na zwycięstwo gości wynoszą ok. 2.60, przy linii rzędu ponad 3.00 na wygraną Evertonu. Najwyżej natomiast wycenione są kursy na remis – w przedziale między 3.25, a 3.75. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Everton – West Ham, przewidywane składy

Everton: Begovic – Patterson, Tarkowski, Coady, Mykolenko – Onana, Iwobi, Gueye – Gray, Maupay, Gordon

West Ham: Fabiański – Kehrer, Zouma, Cresswell – Soucek, Rice, Coufal, Lucas Paqueta, Emerson – Antonio, Bowen

Everton – West Ham, transmisja

Spotkanie Evertonu z West Hamem transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu w niedzielę 18 września o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.