Everton – Newcastle: typy na mecz Premier League. Niezwykle ciekawie zapowiada się czwartkowe spotkanie na Goodison Park, gdzie pogrążeni w kryzysie gospodarze podejmować będzie bardzo dobrze spisujące się w ostatnim czasie Sroki.

Everton – Newcastle, typy na mecz i przewidywania

Patrząc na wyniki uzyskiwane przez obie drużyny w ostatnich tygodniach wydaje się, że faworytem do zwycięstwa są goście. Everton nie może jednak sobie pozwolić na kolejne porażki, bowiem jego sytuacja w ligowej tabeli robi się coraz bardziej niebezpieczna.

W czwartkowy wieczór można spodziewać się zaciętego spotkania. My skłaniamy się ku zakładowi na wygraną gości, ale podpieramy go remisem. Dorzucamy do tego zakład na przynajmniej dwa gole w spotkaniu. Nasz typ: X2 i powyżej 1,5 bramki

Everton – Newcastle, sytuacja kadrowa

Frank Lampard w czwartkowy wieczór nie będzie mógł skorzystać z usług pauzującego za kartki Jonjoe Kenny’ego, a także kontuzjowanych Toma Daviesa, Fabiana Delpha i Yerry’ego Miny.

W zespole Newcastle nie zobaczymy natomiast Kierana Trippiera i Calluma Wilsona. Do dyspozycji Eddie’go Howe’a powinien natomiast być Joelinton, który nie wystąpił w ostatnim meczu z Chelsea.

Everton – Newcastle, ostatnie wyniki

Everton ostatnich tygodnie nie może zaliczyć do udanych. Drużyna z Liverpoolu przegrała cztery ostatnie mecze – 0:2 z Southampton, 0:1 z Manchesterem City, 0:5 z Tottenhamem Hotspur i 0:1 z Evertonem. W efekcie znalazła się tuż nad strefą spadkową, ale ma tyle samo punktów co znajdujący się w niej Watford. Everton ma jednak do rozegrania kilka zaległych pojedynków, ale musi poprawić skuteczność, jeżeli chce liczyć na zdobycz punktową.

W czwartek drużynę Franka Lamparda czeka trudny pojedynek przed własną publicznością z Newcastle United. Sroki w ostatni weekend co prawda przegrały 0:1 z Chelsea, ale wcześniej mogły się pochwalić serię dziewięciu ligowych meczów z rzędu bez porażki, z których aż sześć rozstrzygnęły na swoją korzyść. Dzięki tym wynikom kibice Newcastle mogą już raczej spać spokojnie, bowiem przewaga ich zespołu nad strefą spadkową wynosi dziewięć punktów.

Everton – Newcastle, historia

Newcastle w czwartek powalczy o czwarte z rzędu zwycięstwo nad Evertonem. W poprzednim sezonie Sroki wygrywały 2:1 (u siebie) i 2:0 (na wyjeździe). Kilka tygodni temu, bowiem dokładnie 8 lutego, w pierwszym pojedynku w tym sezonie wygrały na St James’ Park 3:1.

Everton – Newcastle, kursy

Bukmacherzy w czwartkowym meczu większe szanse na wygraną dają gospodarzom, co może nieco zaskakiwać biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny. Kursy na wygraną Evertonu kształtuje się w okolicy 2.40. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z darmowego zakładu o wartości 34 zł, który oferuje bukmacher Superbet. Aby do odebrać wystarczy zarejestrować konto wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL.

Everton – Newcastle, przewidywane składy

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane, Mykołenko – Allan, Doucoure – Gordon, Alli, Richarlison – Calvert-Lewin

Newcastle: Dubravka – Krafth, Schar, Burn, Targett – Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton – Murpht, Wood, Saint-Maximin

Everton – Newcastle, transmisja meczu

Zaległe spotkanie Premier League, które rozegrane zostanie w czwartek o godzinie 20:45, obejrzymy “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2.

