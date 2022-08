Everton – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Everton – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. W sobotnie popołudnie na Goodison Park rozegrane zostanie jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1. kolejki angielskiej ekstraklasy w sezonie 2022/23.

Goodison Park Premier League Everton Chelsea 5.45 3.90 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 00:13 .

Everton – Chelsea, typy i przewidywania

Siła londyńskiej Chelsea jest sporą niewiadomą przed sezonem 2022/23. The Blues niewątpliwie celują w zajęcie miejsca w pierwszej czwórce ligowej tabeli i muszą od początku rozgrywek regularnie punktować. O wygraną w Liverpoolu nie będzie łatwo, ale biorąc pod uwagę, że Everton przystąpi do tego meczu poważnie osłabiony, Chelsea wykorzystując swój potencjał powinna zgarnąć pełną pulę. I na jej wygraną stawiamy w tym spotkaniu. Nasz typ: wygrana Chelsea

Superbet 100.00* wygrana Chelsea Zagraj!

Kurs 100.00 na zwycięzcę meczu w Superbet

Superbet przygotował świetną ofertę dla naszych czytelników. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można postawić na zwycięzcę meczu Everton – Chelsea po kursie 100.00. Wystarczy spełnić proste warunki. Jak skorzystać z tej promocji? Wyjaśniamy.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu – min. 50 zł Postaw pojedynczy zakład na którym znajdzie się typ na zwycięzcę dowolnego meczu 1. kolejki Premier League Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli poprawnie wytypujesz zwycięzcę, otrzymasz nie tylko swoją wygraną z kuponu, ale dodatkowo także bonus w wysokości 200 zł.

Warunki promocji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz na stronie Superbet.

Everton – Chelsea, sytuacja kadrowa

Chelsea do nowego sezonu przystąpi z nowym właściciel na pokładzie oraz dwoma piłkarzami, którzy powinni stanowić ważne punkty drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela. Do zespołu dołączyli bowiem Kalidou Koulibaly i Raheem Sterling. Zadaniem pierwszego będzie wypełnienie luki powstałej po odejściu Antonio Ruedigera, natomiast drugi ma wzmocnić ofensywę, z którą pożegnał się Romelu Lukaku. W nowym sezonie w barwach The Blues nie zobaczymy także Andreasa Christensena.

Everton przed startem sezonu doznał poważnego osłabienia, bowiem takim jest odejście Richarlisona do Tottenhamu Hotpsur. Klubowi z Liverpoolu na razie nie udało się sprowadzić w jego miejsce następcy. Właściciele Evertonu na razie nie wyłożyli nawet jednego funta na wzmocnienie zespołu.

Gospodarze do sobotniego spotkania przystąpią poważnie osłabieni, bowiem na liście nieobecnych znajdują się Townsend, Coleman, Calvert-Lewin, Davies, Gomes i Rondon. W zespole Chelsea pod znakiem zapytania stoi występ Wernera, ale od pierwszej minuty na boisku powinni zameldować się wspomniani już Koulibaly i Sterling.

Everton – Chelsea, ostatnie wyniki

Everton w ramach przygotowań rozegrał cztery spotkania, w których spisywał się ze zmiennym skutkiem. W pierwszych dwóch musiał uznać wyższość rywali – 0:2 z Arsenalem, 0:4 z Minnesotą, natomiast w dwóch kolejnych odniósł zwycięstwa – 4:2 z Blackpool i 3:0 z Dynamo Kijów.

Chelsea w okresie przygotowawczym na murawę wybiegała pięć razy. Sparingowy okres zakończyła bilansem trzech wygranych, jednej porażki i jednego remisu. W jednym z meczów The Blues wysoko 0:4 przegrali z Arsenalem, a w kolejnych pojedynkach dwukrotnie pokonali Udinese Calcio (3:1 i 2:0).

Everton – Chelsea, historia

Goodison Park nie jest ulubionym terenem dla zawodników Chelsea, którzy ostatnie zwycięstwo na stadionie Evertonu odnieśli w 2017 roku. Od tamtej pory w czterech spotkaniach zapisali na swoje konto tylko jeden punkt. Cztery ostatnie mecze Everton w roli gospodarzy rozstrzygnął na swoją korzyść.

W poprzednim sezonie w pierwszym meczu na Stamford Bridge obie drużyny podzieliły się punktami remisując 1:1, natomiast w drugim skromnie 1:0 zwyciężył Everton.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Chelsea przystąpi do sobotniego meczu w roli faworyta, także w oczach bukmacherów. Kursy oferowane przez nich na ten mecz jasno wskazują zespół, który ma zdecydowanie większe szanse na zgarnięcie pełnej puli. Teraz podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL można postawić na zwycięzcę tego meczu po kursie 100.00.

Everton – Chelsea, przewidywane składy

Everton: Pickford – Godfrey, Tarkowski, Keane – Patterson, Doucoure, Iwobi, Mykolenko – Gordon, Gray, McNeil

Chelsea: Mendy – Koulibaly, Thiago Silva, Azpiliceuta – James, Kante, Kovacić, Chilwell – Mount, Sterling – Havertz

Everton – Chelsea, transmisja meczu

Od sezonu 2022/23 mecze Premier League możemy oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Ze jej pośrednictwem transmitowane będzie również sobotnie spotkanie Everton – Chelsea, które skomentują Marcin Pawłowski i Adam Targowski. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.