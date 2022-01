Everton – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Jordan Pickford

Premier League nie zwalnia tempa, dlatego w niedzielę startują kolejne spotkania 21. kolejki. W jednym z meczy zobaczymy starcie Evertonu z Brighton. The Toffees pauzowali dwa tygodnie z powodu zarażeń Covid, natomiast Mewy ostatnio urwały punkty Chelsea. Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, kursy bukmacherskie i przewidywane składy na ten pojedynek.

Everton – Brighton, typy i przewidywania

Forma Evertonu na ten moment wydaje się zagadką. Co prawda, większość graczy wróciło już do piłkarskich obowiązków, ale przez ostatnie dwa tygodnie zespół trenował w ograniczonym trybie. Brighton znów zagra na wyjeździe, ale ostatnią podróż do Londynu goście wspominają całkiem dobrze.

Obie ekipy na pięć poprzednich kolejek, odniosły tylko po zwycięstwie. Mewy dość często remisują w tym sezonie, a The Toffees tracą sporo goli. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego meczu, w którym obie ekipy umieszczą piłkę w siatce.

Everton – Brighton, sytuacja kadrowa

Rafa Benitez ma już zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia. Na ten moment nie będzie mógł jeszcze skorzystać z Richarlisona, Miny, Townsenda i Mykolenko. Natomiast Brighton zjawi się w Liverpoolu bez Sarmiento oraz Dunka.

Everton – Brighton, ostatnie wyniki

Everton z powodu kontuzji i sporej liczbie odnotowanych przypadków Covid, przez ostatnie tygodnie balansował po cienkiej linii. W pewnym momencie niejasna była też przyszłość Rafy Beniteza. Doświadczony menadżer pozostał jednak na razie nie zażegnał kryzysu przegrywając z Crystal Palace (1:3), czy remisując z Chelsea (1:1).

Tymczasem Brighton jest już w nieco lepszej sytuacji. Mewy mają o pięć oczek więcej i aż o cztery porażki mniej. Stąd też Graham Potter nie musi się martwić o posadę. Do tego jego ekipa słynie ze szczelnej defensywny, tracąc do tej pory 18 bramek. Goście do niedzielnej potyczki przystąpią po wygranej nad Brentford (2:0) i także remisie z Chelsea (1:1).

Everton – Brighton, historia

W zeszłym sezonie Everton najpierw wygrał na własnym terenie (4:2), zaś w rundzie rewanżowej padł bezbramkowy remis. Z kolei w tegorocznej kampanii komplet punków zgarnęli The Toffees, pokonując Brighton (2:0).

Everton – Brighton, kursy bukmacherskie

Everton – Brighton, przewidywane składy

Everton: Pickford – Digne, Godfrey, Keane, Coleman – Allan, Gomes, Doucoure, Gordon, Gray – Calvert-Lewin

Brighton: Sanchez – Veltman, Webster, Burn, Cucurella – Mwepu, Bissouma, Allister – Gross, Welbeck, Trossard

Everton – Brighton, transmisja meczu

Transmisję “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2 w ramach Multiligi z Premier League. Ten mecz obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin