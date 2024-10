Insidefoto di andrea staccioli/Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

Elfsborg – Roma, typy i przewidywania

AS Roma to na papierze jedna z najmocniejszych ekip w tej edycji Ligi Europy. Rzymianie mają za sobą duże zmiany, bowiem po mizernym początku sezonu pracę stracił Daniele De Rossi. Zastapił go Ivan Jurić, który swoją przygodę w stolicy Włoch zaczął od dwóch ligowych zwycięstw. Teraz poszuka kompletu punktów w Lidze Europy. W czwartek Roma zagra na wyjeździe ze szwedzkim Elfsborg, czyli drużyną ze znacznie niższej półki. Mój typ – wygrana AS Romy.

Elfsborg – Roma, ostatnie wyniki

Elfsborg po pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy nie ma na koncie choćby punktu. Wyjazdowy mecz z AZ Alkmaar zakończył się porażką Szwedów 2-3. Na krajowym podwórku Elfsborg nie ma już dużych szans na mistrzostwo, za to pozostaje w grze o pierwszą trójkę i udział w kolejnej edycji Ligi Konferencji.

AS Roma rozegrała już trzy mecze po zmianach na ławce trenerskiej. Ligowe starcia z Udinese (3-0) oraz Venezią (2-1) zakończyły się zwycięstwami i pozwoliły przedostać się do górnej połowy tabeli Serie A. Na inaugurację zmagań w Lidze Europy rzymianie podzielili się natomiast punktami po remisie z Athletic Club (1-1).

Elfsborg – Roma, historia

Nie odnotowano w przeszłości bezpośrednich meczów tych dwóch drużyn. Będzie to więc ich pierwsze starcie.

Elfsborg – Roma, kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Faworytem starcia jest oczywiście AS Roma, a kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.80.

Elfsborg – Roma, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Europy pomiędzy Elfsborg a AS Romą rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 6. Istnieje możliwość śledzenia tego meczu również w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.