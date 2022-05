Eintracht – Rangers: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Eintracht Frankfurt

Wielki finał Ligi Europy na Estadio Sanchez Pizjuan w Sewilli, w którym Eintracht Frankfurt zmierzy się z Glasgow Rangers. W roli faworytów przed pierwszym gwizdkiem arbitra stawiany jest zespół z Bundesligi, ale Szkoci awansując do finału udowodnili, że są dobrą drużyną i z pewnością nie można ich lekceważyć. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek meczu o godzinie 21:00.

Estadio R. Sanchez Pizjuan Liga Europy Eintracht Frankfurt Rangers 2.37 3.45 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2022 12:55 .

Eintracht – Rangers, typy i przewidywania

Eintracht Frankfurt wygrał tylko trzy z ostatnich 13 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale wszystkie trzy zwycięstwa odniósł w Lidze Europy. Niemiecka drużyna imponująco pokonała Real Betis, Barcelonę i West Ham, by awansować do finału. Rangers przystępują do środowego starcia po serii czterech wygranych meczów. Podopieczni Giovanniego van Bronckhorsta już dwukrotnie pokonali zespół z Bundesligi w drodze do finału Ligi Europy eliminując Borussię Dortmund oraz RB Lipsk.

Rangers poradziło sobie nadspodziewanie dobrze w drodze do finału Ligi Europy, biorąc pod uwagę, że wygrali tylko raz poza własnym stadionem przez cały sezon (4:2 w Dortmundzie). Tymczasem Frankfurt wygrał pięć z sześciu meczów wyjazdowych w tych rozgrywkach, grając imponująco przeciwko Barcelonie i West Hamowi. Ich świetne wyniki poza własnym obiektem mogą okazać się decydujące w środowym pojedynku. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – TAK.

Eintracht – Rangers, sytuacja kadrowa

Eintracht dość niespodziewanie w ostatnim ligowym meczu zagrał bardzo mocnym składem. Kontuzję w meczu z Mainz odniósł środkowy obrońca Obite Evan Ndicka, przez co jego występ w środę stanął pod znakiem zapytania. Zespół z Frankfurtu będzie musiał poradzić sobie bez Martina Hintereggera. Z kolei udział w tym spotkaniu Jespera Lindstroma również jest wątpliwy.

Aaron Ramsey i Amad Diallo mają problemy z formą i kondycją, odkąd zostali wypożyczeni w styczniu, ale Ramsey wystartował w dwóch z ostatnich trzech meczów, a Diallo strzelił dwie bramki z ostatnich trzech spotkaniach. To sprawia, że Giovanni van Bronckhorst musi podjąć ważną decyzję, ponieważ żaden z nich nie zanotował wcześniej takich występów.

Szkoleniowiec Glasgow Rangers w półfinałach Ligi Europy przerzucił się na trójkę obrońców w obu spotkaniach z RB Lipsk i oczekuje się, że będzie kontynuował taki system gry w środę, z Johnem Lundstramem w roli środkowego obrońcy. Ryan Jack opuścił ostatnie trzy mecze Rangers z powodu kontuzji i jego występ przeciwko Eintrachotwi pozostaje wątpliwy. Napastnicy Kemar Roofe i Alfredo Morelos prawdopodobnie nie wystąpią w tym starciu.

Eintracht – Rangers, ostatnie wyniki

Eintracht w drodze do finału wyeliminował Betis Sewillę, Barcelonę oraz West Ham United. Zespół z Frankfurtu nie prezentował jednak tak dobrej formy w meczach Bundesligi, a w ostatnich pięciu ligowych pojedynkach zanotował dwie porażki (Bayerl Leverkusen, Union Berlin) oraz trzy remisy (Hoffenheim, Main, Borussia Moenchengladbach). Na krajowym podwórku ostatni raz wygrali 13 marca w starciu przeciwko Bochum. Ligowe rozgrywki ostatecznie skończyli na dopiero jedenastej pozycji.

Rangers mieli trochę łatwiejszą drogę do finału eliminując po drodze Crvenę Zvezdę, Bragę oraz RB Lipsk. W lidze szkockiej zanotowali serię trzech zwycięstw z rzędu pokonując Hearts, Ross County i Dundee United zajmując ostatecznie drugie miejsce ze stratą do pierwszego Celtiku czterech punktów.

Eintracht – Rangers, historia

Obie ekipy dotychczas nie miały okazji rywalizować między sobą. Środowy finał Ligi Europy będzie pierwszym pojedynkiem Eintrachtu z Rangers w historii.

Eintracht – Rangers, typy bukmacherskie

Bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo w tym spotkaniu dają zespołowi z Bundesligi, a kursy na sukces Eintrachtu wynoszą około 2,35. Jednak finały lubią rządzić się własnymi prawami, a Rangers awansując tak daleko udowodnili, że nie można ich skreślić. Kursy na zwycięstwo Szkotów wynoszą około 3,05.

Eintracht – Rangers, przewidywane składy

Eintracht: Trapp, Toure, Tuta, Ilsanker, Knauff, Sow, Jakić, Kostić, Kamada, Hrustić, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisić, Wright, Ramsey, Kamara, Kent, Ayodele-Aribo

Eintracht – Rangers, transmisja meczu

Środowy finał Ligi Europy nie będzie dostępny w żadnej polskiej stacji telewizyjnej. Transmisję “na żywo” ze spotkania Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers będzie można śledzić za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w przeglądarce internetowej oraz aplikacji mobilnej.