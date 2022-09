Borussia Dortmund – Schalke: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

W najbliższy weekend rozegra się 7. kolejka Bundesligi. Najciekawsze starcie czeka nas w sobotę, bowiem Borussia Dortmund podejmie na własnym terenie Schalke w Derbach Westfalii. Na skutek spadku zespołu z Gelsenkirchen w poprzednim sezonie nie było nam dane emocjonować się tą prestiżową rywalizacją, lecz już jako beniaminek chce utrzeć nosa faworyzowanej drużynie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Borussia Dortmund Schalke 04 1.40 5.50 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2022 15:36 .

Dortmund – Schalke, typy i przewidywania

Derby Zagłębia Ruhry zazwyczaj obfitują w ogromne emocje i grad bramek. Właśnie tego spodziewamy się również w najbliższą sobotę. Borussia Dortmund przystąpi do tego starcia w roli wyraźnego faworyta, co można wywnioskować chociażby z ligowej tabeli. Sobotni gospodarz zajmuje na ten moment 5. miejsce w tabeli, natomiast Schalke dopiero w miniony weekend odniosło swoje pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity. Beniaminek nie spisuje się najlepiej i najprawdopodobniej czeka go w tym sezonie trudna walka o utrzymanie, zatem Borussia z pewnością będzie chciała wykorzystać trudną sytuację odwiecznego rywala i pokonać go także tym razem. W meczach z udziałem ekipy z Gelsenkirchen pada wiele bramek, więc tym razem nie powinno być inaczej. Nasz typ – Borussia wygra i powyżej 2,5 gola.

STS 1,74 Borussia wygra i powyżej 2,5 gola Zagraj!

Dortmund – Schalke, sytuacja kadrowa

W Dortmundzie odczuwają przede wszystkim brak podstawowego bramkarza. Gregor Kobel w dalszym ciągu jest kontuzjowany i nie będzie mógł zagrać w najbliższą sobotę. Problemy zdrowotne nie opuszczają także Sebastiana Hallera. Przeciwko Schalke na pewno nie zagra Mahmoud Dahoud.

Jeśli chodzi o gości, tutaj sytuacja jest dużo bardziej komfortowa. W sobotę zabraknie jedynie kontuzjowanego Marcina Kamińskiego. Pozostali zawodnicy zgłaszają gotowość do gry.

Dortmund – Schalke, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund ma za sobą wymagający bój w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Długo prowadziła, lecz finalnie musiała uznać wyższość mistrza Anglii. W Bundeslidze radzi sobie natomiast przeciętnie i jest świeżo po wysokiej porażce z RB Lipsk (0-3). Sytuacja w tabeli w dalszym ciągu jest z kolei dosyć bezpieczna, bowiem strata do liderującego Unionu Berlin wynosi zaledwie dwa punkty.

Schalke w miniony weekend odniosło swoje pierwsze ligowe zwycięstwo po powrocie do elity. Beniaminek zdołał pokonać Bochum 3-1. Wcześniejsze wyniki były natomiast dosyć niesatysfakcjonujące, a szczególnym echem odbiła się porażka z Unionem Berlin aż 1-6. Schalke ma na swoim koncie także remisy z Wolfsburgiem (0-0), Borussią Moenchengladbach (2-2) oraz Stuttgartem (1-1).

Dortmund – Schalke, historia

Historia rywalizacji Borussii Dortmund z Schalke jest bardzo emocjonująca. W minionym sezonie nie mogliśmy niestety śledzić ich bezpośredniego starcia, natomiast z pięciu ostatnich spotkań aż trzykrotnie górą wychodziła Borussia, wygrywając ze swoim odwiecznym rywalem kolejno 4-0, 3-0 i 4-0. Po raz ostatni Schalke ograło swojego najbliższego rywala w kwietniu 2019 roku.

Dortmund – Schalke, kursy bukmacherskie

Dortmund – Schalke, przewidywane składy

Borussia Dortmund: Meyer, Meunier, Sule, Hummels, Guerreiro, Ozcan, Bellingham, Brandt, Reus, Modeste, Reyna

Schalke: Schwolow, Matriciani, van den Berg, Yoshida, Mohr, Krauss, Flick, Larsson, Drexler, Butler, Terodde

Dortmund – Schalke, transmisja meczu

Sobotnie derby Zagłębia Ruhry rozpoczną się o godzinie 15:30. Transmisję spotkania będzie można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Istnieje również możliwość skorzystania z promocji bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny zakład w ostatnich 24 godzinach poprzedzających mecz.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.