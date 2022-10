PressFocus Na zdjęciu: Davide Calabria i Olivier Giroud

Dinamo Zagrzeb – Milan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. „Rossoneri” mają przed sobą niezwykle ważny pojedynek, który może zdecydować o awansie lub jego braku do fazy pucharowej Champions League.

Stadion Maksimir Liga Mistrzów, gr. E Dinamo Zagrzeb AC Milan 4.40 3.80 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 21:15 .

Dinamo Zagrzeb – Milan, typy i przewidywania

Stefano Pioli i jego zespół czeka kluczowe spotkanie w kontekście awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Milan we wtorek pojedzie do Chorwacji, aby zmierzyć się z tamtejszym Dinamem Zagrzeb. Sytuacja w grupie E wygląda następująco – pierwsza jest Chelsea z 7 punktami, drugi Red Bull Salzburg (6 oczek), trzeci Milan (4 punkty), a ostatnie Dinamo Zagrzeb (też 4 oczka). Co ciekawe, sędzią tego meczu będzie Szymon Marciniak.

„Rossoneri” po dwóch porażkach z „The Blues” w Chorwacji po prostu muszą wygrać, by myśleć o wyjściu z grupy. Podopieczni Stefano Piolego są faworytem wtorkowego spotkania i wydaje się, że będą bardzo zmotywowani, by odnieść zwycięstwo. Nasz typ: wygrana Milanu.

Dinamo Zagrzeb – Milan, sytuacja kadrowa

Kontuzje omijają zespół gospodarzy – w kadrze Dinama Zagrzeb najpewniej będą wszyscy najważniejsi piłkarze. Trochę gorzej sytuacja wygląda w obozie Milanu. Wśród „Rossonerich” zabraknie kontuzjowanych Calabrii, Florenziego, Ibrahimovicia, Maignana, Saelemaekersa, Tomoriego oraz być może Brahima Diaza.

Dinamo Zagrzeb – Milan, ostatnie wyniki

Chorwacka ekipa w ostatnim spotkaniu ligowym zremisowała 1:1 z Hajdukiem Split. Trzy wcześniejsze mecze to zwycięstwo z Varazdinem (3:1), remis z Salzburgiem (1:1), porażka z Salzburgiem (0:1) oraz wygrana ze Slavenem Belupo (4:1). Milan natomiast zdobył trzy punkty w każdym z trzech ostatnich starć w Serie A, ale dwukrotnie przegrał w Lidze Mistrzów z Chelsea (0:3 i 0:2).

Dinamo Zagrzeb – Milan, historia

Milan mierzył się już z Dinamem Zagrzeb w aktualnym sezonie Champions League. W pierwszym meczu pomiędzy obydwoma drużynami na San Siro padł rezultat 3:1 dla „Rossonerich”. Wcześniej włoski klub rywalizował z tym chorwackim zespołem w 2000 roku i dwa rozegrane wówczas pojedynki wygrał Milan.

Dinamo Zagrzeb – Milan, kursy bukmacherskie

Dinamo Zagrzeb – Milan, przewidywane składy

Dinamo: Livaković; Ristovski, Perić, Sutalo; Misić; Moharrami, Ademi, Ljubicić, Ivanusec; Orsić, Petković

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Dinamo Zagrzeb – Milan, transmisja meczu

