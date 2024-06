Dania – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (25.06.2024)

Prezentujemy typy na mecz Dania - Serbia. Obie drużyny zagrają we wtorek o pierwsze zwycięstwo na Euro 2024 i awans do fazy pucharowej. Kto wygra mecz Dania - Serbia? Analizujemy i przedstawiamy kursy.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Dania Serbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2024 14:29 .

Dania – Serbia, typy bukmacherskie

Faza grupowa Euro 2024 wkracza w decydujący etap. Codziennie poznajemy kolejne drużyny, które są już pewne gry w 1/8 finału. Po dwóch kolejkach grupy C nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Szanse na awans mają wszystkie cztery drużyny, choć wiadomo, że Anglicy czwartego miejsca na pewno nie zajmą. Spotkanie Danii z Serbią będzie natomiast bezpośrednim starciem o to, który z tych zespołów pozostanie w turnieju na dłużej. Duńczycy mają na koncie dwa punkty, a Serbowie punkt, co w przypadku jednych i drugich jest oczywiście wynikiem poniżej oczekiwań. Krwi napsuła Słowenia, która okazała się znacznie bardziej wymagającym przeciwnikiem. Urwała punkt zarówno Danii, jak i Serbii, prezentując się przy tym naprawdę dobrze.

Serbowie byli typowani jako potencjalny czarny koń, ale po raz kolejny są na dobrej drodze, aby przedwcześnie pożegnać się z turniejem. Po Duńczykach widać natomiast, że nie jest to tak imponująca drużyna, jak na poprzednich mistrzostwach Europy. Jedni i drudzy mają problemy ze zdobywaniem bramek. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Dania – Serbia, typ kibiców

Dania – Serbia, ostatnie wyniki

Dania rozpoczęła mistrzostwa Europy od remisu ze Słowenią. W trakcie pierwszej połowy tego meczu wydawało się, że ekipa Kaspra Hjulmanda poradzi sobie bez jakichkolwiek problemów. Prowadziła po bramce Christiana Eriksena, lecz po zmianie stron zupełnie zmieniła plan na grę, co poskutkowało olbrzymimi kłopotami. Słoweńcy odrobili straty za sprawą Erika Janży, który huknął zza pola karnego. Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W drugiej kolejce Duńczykom przyszło mierzyć się z reprezentacją Anglii. Tym razem to oni musieli szybko ruszyć do odrabiania strat, bowiem w 18. minucie Harry Kane dał prowadzenie Synom Albionu. W 34. minucie Morten Hjulmand precyzyjnym uderzeniem z dystansu dał remis i punkt duńskiej kadrze.

Serbowie w pierwszej kolejce okazali się mniej skuteczni od Anglików, przegrywając 0-1 po bramce Jude Bellinghama. Na przestrzeni całego spotkania prezentowali się dość dobrze, byli blisko urwania punktów faworytowi, lecz w najważniejszych momentach zawodziła skuteczność. Mimo przeciętnej gry, Anglii udało się ograć kadrę Serbii. Kilka dni później Serbowie mierzyli się ze Słowenią. To oni byli faworytami, lecz na murawie kompletnie nie było tego widać. Słoweńcy w 69. minucie wyszli na prowadzenie i byli o krok od zdobycia kompletu punktów. W samej końcówce doliczonego czasu gry Luka Jović wykorzystał swoją okazję, dając Serbii punkt i utrzymując ją w grze o awans.

Dania – Serbia, historia i bilans

Dania i Serbia mierzyły się dotąd trzykrotnie w historii. We wtorek po raz trzeci zagrają ze sobą o stawkę. W 2022 roku te ekipy zmierzyły się towarzysko, a mecz zakończył się zwycięstwem Duńczyków 3-0. Co ciekawe, dwa poprzednie również ułożyły się korzystnie dla Danii, która wygrała dwukrotnie w ramach eliminacji do Euro 2016 (3-1, 2-0). Przed rozpadem Jugosławii, Dania zagrała z nią raz przy okazji mistrzostw Europy w 1984 roku. Wygrała wówczas aż 5-0.

Dania – Serbia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Dania przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Kurs na jej zwycięstwo w STS wynosi 2.30 w standardowej ofercie. W przypadku ewentualnej wygranej Serbii jest to nawet 3.10. Kurs na remis to natomiast 3.50.

Dania Serbia 2.30 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2024 14:29 .

Dania – Serbia, sytuacja kadrowa

Po pierwszym meczu Euro 2024 ze zgrupowania reprezentacji Serbii wyjechał Filip Kostić, który doznał kontuzji kolana. W żadnej z drużyn nie odnotowano nowych urazów, więc trenerzy będą mieć dowolność w wyborze podstawowej jedenastki.

Dania – Serbia, przewidywane składy

Reprezentacja Danii ma za sobą udany mecz z Anglią. Nie wydaje się, aby selekcjoner Kasper Hjulmand planował jakiekolwiek zmiany w wyjściowym składzie. Niewykluczone natomiast, że zamiesza opiekun Serbów, którego ekipa potrzebuje pozytywnego wstrząsu. W dwóch dotychczasowych meczach rozczarował duet podstawowych napastników. Jedynego gola ze Słowenią zdobył Luka Jović, pełniący do tej pory rolę rezerwowego. Selekcjoner Stojković może zdecydować się na skorzystanie z jego usług w dłuższym wymiarze czasowym.

Dania – Serbia, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 3. kolejki fazy grupowej między Danią a Serbią rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP Sport.

