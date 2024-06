Czechy – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (26.06.2024)

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Czechy Turcja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2024 10:27 .

Czechy – Turcja, typy bukmacherskie

Czesi i Turcy w trzeciej i ostatniej kolejce fazy grupowej zachowują szansę na grę w fazie pucharowej. Pierwsza z tych reprezentacji ma na swoim koncie tylko punkt, ale finalnie może skończyć na aktualnym miejscu, które zajmuje Turcja, czyli za plecami Portugalii. Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Czechom, którzy mają jednak problem z pokonywaniem silniejszych reprezentacji. Turcja to zespół mający dużą jakość sportową, który w dodatku chce zrehabilitować się za ostatnią bezbarwną porażkę. Sądzę, że zrobi to skutecznie i dalej będziemy mogli oglądać piłkarzy tej reprezentacji. Mój typ: wygrana reprezentacji Turcji.

kurs na wygraną Czech – 2.56 w ComeOn

kurs na remis – 3.32 w ComeOn

kurs na wygraną Turcji – 2.80 w ComeOn

Bonusy na mecz Czechy – Turcji

Na koniec fazy grupowej Euro 2024 warto także sprawdzić ofertę powitalną bukmachera ComeOn. Co możesz otrzymać? Przede wszystkim zakład bez ryzyka 100 zł oraz freebet 50 zł. Odbierzesz je rejestrując konto w ComeOn z kodem promocyjnym GOAL oraz spełniając proste warunki.

Załóż konto w ComeOn i wpisz kod promocyjny GOAL Dokonaj wpłaty w wysokości co najmniej 100 zł Stawiając swój pierwszy kupon wybierz zakład bez ryzyka w zakładce “dostępne bonusy” Odbierz freebet 50 zł za wpłatę w kwocie co najmniej 100 zł Dodatkowo możesz zgarnąć trzy freebety 100 zł przy kolejnych wpłatach w wysokości 100 zł. Łącznie możesz otrzymać w bonusach 450 zł

Czechy – Turcja, typ kibiców

Euro 2024 – grupa F. 3. kolejka Kto wygra? CZECHY 0% będzie remis 0% TURCJA 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: CZECHY

będzie remis

TURCJA

Czechy – Turcja, ostatnie wyniki

Ostatnia porażka kadry Czech przed Euro 2024 miała miejsce w październiku ubiegłego roku z Albanią. Od tego momentu przygotowujący się do turnieju w Niemczech Czesi, zwyciężyli aż sześciokrotnie, a tylko raz zremisowali. Później seria bez porażki dobiegła końca.

Nasi sąsiedzi potrafili objąć prowadzenie z Portugalią, ale finalnie musieli uznać wyższość Cristiano Ronaldo i spółki 1:2. Później było trochę lepiej, ale wciąż rozczarowująco. Czesi zremisowali bowiem z Gruzją 1:1.

Udanych sparingów przed Euro 2024 nie miała Turcja, która w listopadzie ubiegłego roku ograła Niemcy, ale później przegrała z Węgrami, Austrią oraz Polską. Remisy zdarzyły się w konfrontacji z Włochami i Walią.

Turcy mistrzostwa Europy w Niemczech zainaugurowali wygraną z Gruzją 3:1. Przeciwko Portugalii nie mieli oni już wiele do powiedzenia, ponieważ przegrali wyraźnie stosunkiem 0:3.

Czechy – Turcja, historia i bilans

Na podstawie meczów bezpośrednich nie da się wskazać, który zespół jest faworytem. Bilans meczów z udziałem Czechów i Turków jest remisowy. Reprezentacje te mierzyły się 11 razy. Zespoły mają na swoim koncie po pięć triumfów oraz jeden remis.

W ramach kwalifikacji i finałów Euro 2016 Czechy i Turcja zmierzyły się trzy razy. W eliminacjach razy wygrali Czesi, a raz Turcy. Podczas turnieju we Francji nasi sąsiedzi przegrali z Turcją 0:2.

Czechy – Turcja, kursy bukmacherskie

Wygląda na to, że w środę będziemy świadkami wyrównanego widowiska. Tak przynajmniej wskazują kursy bukmacherów. W ComeOn kurs na wygraną reprezentacji Czech to 2.56. Niewiele wyżej została wyceniona potencjalna wygrana kadry Turcji. Za każdą postawioną złotówkę można zarobić 2.80. Kurs na ewentualny remis to zaś 3.32.

Przy okazji tego meczu warto zwrócić ofertę na pakiet powitalny ComeOn, który otrzymasz podając podając kod promocyjnym GOAL. Więcej informacji na ten temat znajdziesz wyżej.

Czechy Turcja 2.56 3.32 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2024 10:27 .

Czechy – Turcja, sytuacja kadrowa

Ivan Hasek może być zmuszony do zmiany personalnej w linii ataku. Pod znakiem zapytania stoi występ lidera tej formacji, czyli Patricka Szchick, który zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Vincenzo Montella także nie ma pełnego komfortu w wyborze wyjściowej jedenastki. Selekcjoner Turcji ma nadzieję, że podstawowy bramkarz Mert Gunok wróci do składu. po tym, jak opuścił starcie z Portugalią z powodu problemów z kolanem. Ponadto Irfan Can Kahveci wziął udział w pełnym treningu i powinien być dostępny, natomiast Arda Guler może być gotowy do gry po lekkiej kontuzji pachwiny, która w sobotę ograniczyła go do epizodycznego występu.

Czechy – Turcja, przewidywane składy

Patricka Schicka w ataku może zastąpić Mojmir Chytil lub kolega z klubu Schicka Adam Hlozek. W składzie zmieni się niewiele, ponieważ duet West Hamu United Tomas Soucek i Vladimir Coufal będą odgrywać istotną rolę na boisku.

Abdulkerim Bardakci, który otrzymał żółtą kartkę po raz drugi w dwóch meczach, musi teraz odbyć karę zawieszenia, więc Merih Demiral ma wkroczyć do defensywy Turcji.

Czechy Ivan Hasek Turcja Vincenzo Montella Czechy Ivan Hasek 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Turcja Vincenzo Montella Rezerwowi 2 David Zima 6 Martin Vitik 7 Antonin Barak 8 Petr Sevcik 11 Jan Kuchta 12 David Doudera 13 Mojmir Chytil 16 Matej Kovar 19 Tomas Chory 20 Ondrej Lingr 21 Lukas Cerv 23 Vitezslav Jaros 24 Tomáš Vlček 25 Pavel Sulc 26 Matej Jurasek 1 Muhammed Sengezer 2 Zeki Celik 4 Samet Akaydin 5 Okay Yokuslu 6 Orkun Kökcü 9 Cenk Tosun 11 Yusuf Yazici 13 Ahmetcan Kaplan 15 Salih Özcan 23 Ugurcan Cakir 24 Semih Kilicsoy 25 Yunus Akgün 26 Bertug Yildirim

Czechy – Turcja, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy reprezentacją Czech i Turcji będzie do obejrzenia w polskiej telewizji w TVP 1, TVP Sport oraz w TVPSPORT.PL. Mecz skomentują Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn. Początek rywalizacji na Volksparkstadion w Hamburgu już w środę, 26 czerwca, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.