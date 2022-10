Crystal Palace – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Stuart Armstrong

Crystal Palace – Southampton to spotkanie 14. kolejki Premier League. Wyżej w tabeli są gracze Orłów i to oni mają więcej szans (według bukmacherów) na zanotowanie wiktorii. Czy tak się stanie? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi nasz typ, kursy, a także przewidywane składy.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Southampton 1.96 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2022 17:33 .

Crystal Palace – Southampton: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gracze Palace zanotują zwycięstwo w nadchodzącej kolejce. Gospodarze do tej pory rozegrali jedno spotkanie mniej, a i tak zdobyli jedno oczko więcej. Za piłkarzami zespołu z Londynu przemawia na pewno atut własnego stadionu. Gospodarze w dwóch poprzednich meczach u siebie zanotowali dwa zwycięstwa. Natomiast goście w czterech poprzednich potyczkach delegacyjnych zdobyli tylko trzy punkty na 12 możliwych.

STS 1,93 Crystal Palace Zagraj!

Crystal Palace – Southampton: sytuacja kadrowa

W ekipie z Londynu nie zobaczymy takich zawodników, jak Jack Butland, James McArthur, Nathaniel Clyne, Nathan Ferguson i Chris Richards. W drużynie Świętych kłopoty z urazami mają zaś Tino Livramento, Armel Bella-Kotchap i Kyle Walker-Peters.

Crystal Palace – Southampton: ostatnie wyniki

Gospodarze w tym momencie zajmują 13. miejsce w ligowej tabeli Premier League. Gracze Crystal Palace w poprzedniej kolejce rywalizowali w delegacji z Evertonem. Ostatecznie rywale byli lepsi i pewnie wygrali 3:0. W tym sezonie gospodarze zdobyli 13 punktów. Oczko mniej mają piłkarze Świętych. Gracze Southampton są na 16. pozycji. Piłkarze tego klubu w poprzedniej kolejce niespodziewanie zremisowali na swoim terenie z Arsenalem 1:1.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę bukmachera +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Crystal Palace – Southampton: historia

Te drużyny grały przeciwko sobie dwukrotnie w poprzednim sezonie. Na stadionie w Londynie kibice oglądali naprawdę bardzo dobre widowisko. Finalnie piłkarze Crystal Palace zremisowali ze Świętymi 2:2. Spotkanie rewanżowe także było ciekawe. Pod koniec kwietnia Southampton przegrało na swoim stadionie z rywalami z Londynu 1:2. W trzech poprzednich meczach tych drużyn zawsze padały minimum trzy bramki.

Crystal Palace – Southampton: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że to spotkanie zakończy się triumfem Orłów z Londynu.

Crystal Palace – Southampton: przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita – Ward, Andersen, Guehi, Mitchell – Doucoure, Milivojević – Olise, Eze, Zaha – Edouard

Southampton: Bazunu – Lyanco, Caleta-Car, Salisu, Perraud – Elyounoussi, Ward-Prowse, Maitland-Niles, Aribo – Adams, Armstrong

Crystal Palace – Southampton: transmisja

To spotkanie Premier League będzie transmitowane na Viaplay. Początek meczu na Selhurst Park o 16:00.