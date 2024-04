Crystal Palace – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Jeremy Doku

Crystal Palace Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2024 13:32 .

Crystal Palace – Manchester City, typy i przewidywania

W sobotę do Londynu przyjedzie drugi najlepiej punktujący klub Premier League w meczach wyjazdowych. Fani Crystal Palace nie powinni nastawiać się zatem na zdobycz punktową z Manchesterem City, chociaż ta sztuka zdarzyła im się już w bieżącej kampanii. Tym razem mistrz Anglii prawdopodobnie okaże się za silny dla będącej w słabej formie londyńczyków.

Wygrana Manchesteru City

Crystal Palace – Manchester City, sytuacja kadrowa

Crystal Palace Zawodnik Powrót Nathan Ferguson Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Jesurun Rak-Sakyi Uraz ścięgna udowego Kilka dni Cheick Doucouré Uraz ścięgna Achillesa Do końca sezonu Rob Holding Uraz kostki Kilka dni Marc Guehi Kontuzja kolana Początek maja 2024 Michael Olise Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Sam Johnstone Uraz łokcia Połowa lipca 2024 Chris Richards Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2024

Manchester City Zawodnik Powrót Kayky Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Ederson Uraz uda Kilka dni Kyle Walker Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Nathan Aké Kontuzja łydki Kilka dni

Crystal Palace – Manchester City, ostatnie wyniki

Piłkarzom Crystal Palace aktualnie nie grozi spadek z Premier League, chociaż londyńczycy nie powinni czuć się już utrzymani. Szczególnie, że nie wygrali żadnego z czterech ostatnich meczów. Orły wywalczyły tylko 2 na 12 możliwych do zdobycia punktów. Ostatnio ekipa Olivera Glasnera dała się pokonać Bournemouth.

Zawodnicy Manchesteru City mają za sobą maraton spotkań z czołówką ligi angielskiej. Obywatele podzielili się punktami z Liverpoolem i Arsenalem. Pomyślnie dla drużyny Pepa Guardioli zakończyły się konfrontacje z Newcastle i Aston Villą.

Crystal Palace – Manchester City, historia

W minionym sezonie Manchester City dwukrotnie rozstrzygnął na swoją korzyść potyczki z Crystal Palace. W bieżącej kampanii nie jest tak łatwo, ponieważ londyńczycy przybyli do Manchesteru, gdzie postawili się mistrzowi Anglii i zremisowali 2:2.

Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Manchester City, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną gości wynosi około 1.32, a typ na zwycięstwo Crystal Palace to mniej więcej 9.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.40.

Crystal Palace – Manchester City, przewidywane składy

Brak danych.

Crystal Palace – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Manchesteru City

Crystal Palace – Manchester City, transmisja meczu

Transmisja z meczu Crystal Palace – Manchester City, który rozegrany zostanie w sobotę (6 kwietnia) o godzinie 13:30, będzie dostępna w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a także na platformie streamingowej Viaplay.

