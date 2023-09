IMAGO Na zdjęciu: Bernd Leno

Crystal Palace Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 19:04 .

Crystal Palace – Fulham FC, typy i przewidywania

Sądzimy, że sobotnia batalia na Selhurst Park będzie wyrównana. Obie drużyny mają argumenty, aby liczyć na zdobycz punktową, nawet w postaci pełnej puli. Stąd też naszym zdaniem Crystal Palace i Fulham będą musiały zadowolić się remisem.

Crystal Palace – Fulham FC, sytuacja kadrowa

Crystal Palace – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nathan Ferguson Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Michael Olise Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Matheus França Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Jefferson Lerma Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Marc Guehi Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Jordan Ayew Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny James Tomkins Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nathan Ferguson Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Michael Olise Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Matheus França Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Jefferson Lerma Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Kilka dni Uraz ścięgna udowego Kilka dni Marc Guehi Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Jordan Ayew Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny James Tomkins Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni

Fulham- absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec września 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec września 2023 Sasa Lukic Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Antonee Robinson Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec września 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec września 2023 Sasa Lukic Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Antonee Robinson Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni

Crystal Palace - Fulham FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Roya Hodsona w minionej kolejce udali się do Birmingham, gdzie przegrali z Aston Villą. Tydzień wcześniej Crystal Palace zdołało sięgnąć po zwycięstwo w konfrontacji z Wolverhampton. Odwrotnie było w przypadku Fulham, które w poprzedniej serii gier zostało rozbite przez Manchester City. Tym bardziej Marco Silva i spółka mogli cieszyć się po wygranej z Luton.

Crystal Palace - Fulham FC, historia

W poprzednim sezonie Fulham nie miało problemu z pokonaniem Crystal Palace na wyjeździe (3:0). Zdecydowanie trudniej było na Craven Cottage, gdzie padł wynik 2:2.

Crystal Palace - Fulham FC, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Crystal Palace wynosi około 1,93, a typ na zwycięstwo Fulham to mniej więcej 4,05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Crystal Palace - Fulham FC, przewidywane składy

Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Roy Hodgson Marco Silva Rezerwowi ▼ Rob Holding

14 Jean-Philippe Mateta

17 Nathaniel Clyne

23 Malcolm Ebiowei

29 Naouirou Ahamada

30 Dean Henderson

31 Remi Matthews

44 Jairo Riedewald

49 Jesurun Rak-Sakyi Marek Rodak 1

Calvin Bassey 3

Tom Cairney 10

Fodé Ballo 12

Bobby Reid 14

Rodrigo Muniz 19

Alex Iwobi 22

Carlos Vinícius 30

Tyrese Francois 35 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Roy Hodgson Marco Silva Rezerwowi ▼ Rob Holding

14 Jean-Philippe Mateta

17 Nathaniel Clyne

23 Malcolm Ebiowei

29 Naouirou Ahamada

30 Dean Henderson

31 Remi Matthews

44 Jairo Riedewald

49 Jesurun Rak-Sakyi Marek Rodak 1

Calvin Bassey 3

Tom Cairney 10

Fodé Ballo 12

Bobby Reid 14

Rodrigo Muniz 19

Alex Iwobi 22

Carlos Vinícius 30

Tyrese Francois 35

Crystal Palace - Fulham FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Crystal Palace 50% Remis 50% Wygrana Fulham 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Fulham

Crystal Palace - Fulham FC, transmisja meczu

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 23 września o godzinie 16:00. Zmagania na żywo będzie można śledzić wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.